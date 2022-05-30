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Ситуация в Луганской области тяжелая: что известно

Враг концентрирует силы на Северодонецком направлении

сегодня, 10:40
Автор:

Козлова Альбіна
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В области очень тяжелая ситуация, украинские военные удерживают позиции, чтобы в тылу успели накопить достаточное количество вооружений и перегруппироваться для наступления. По словам председателя ОВА Сергея Гайдая, в Луганской области уже есть зарубежная техника, она уже хорошо себя зарекомендовала.

Ситуация в Луганской области тяжелая: что известно

Фото Телеграм Луганская ОВА

По состоянию на утро 30 мая враг понемногу продвигается в середину города Северодонецка, продолжаются тяжелые бои. В воскресенье, 29 мая, оккупанты уже были на северо-восточных и юго-восточных окрестностях, погибли два гражданских украинца, пятеро получили ранения, также оккупанты расстреляли авто с волонтерами — мужчины живы и доставлены в больницу. Ранения получили двое жителей Сиротиного. Людей госпитализировали в больницы Донбасса. Есть данные об обстреле автомобиля врачей, машина повреждена, трое медиков изчезли, связи с ними нет.

"У россиян тактика осталась такой, как и была — часа 3-4-5 интенсивные обстрелы, потом наступление, пехота их погибает, потом снова обстрелы — дальше наступление. Температура на улице уже высокая и на всех окрестностях есть стойкий трупный запах, потому что они не забирают свои трупы. Немного продвинулись в город, сейчас стреляют только по позициям ВСУ", — говорит губернатор.

Однако в городе уже обстреляны 90% жилого фонда, из них 60% сильно разрушены, а критическая инфраструктура вообще уничтожена. Восстановительные работы пока не возможны, сгорели даже магистральные газовые трубы, электроподстанции разрушены полностью. В городе есть связь только в больнице, где находится Старлинк и в центре гуманитарной помощи.

Также продолжаются тяжелые бои за Лисичанск, город под контролем Украины, а вот трасса Лисичанск-Бахмут постоянно обстреливается. Пока что передвигаться по ней невозможно. Гуманитарную помощь доставляют ежедневно по другим дорогам, проводят эвакуацию местных жителей.

Сергей Гайдай говорит, что враг обстреливает из всего имеющегося вооружения, в том числе из авиации. Именно в районе городов Лисичанска и Северодонецка ситуация на фронте самая сложная. Но украинские военные там держатся, пока в тылу не получат необходимое для наступления оружие, не перегруппируются, чтобы делать контратаки. По его словам, это может быть не раньше конца июня.

Только за минувшие сутки в Северодонецке разрушены в результате обстрелов 12 домов, в Лисичанске – 18, во Врубовке – 10 и дом культуры, в Золотом – три, в Нирково, Николаевке, Викторовке – по два. Россияне стягивают к Северодонецку боеприпасы и технику в большом количестве.

Как писал портал "Комментарии", оккупанты рассказывают друг другу об огромных потерях.


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Источник: https://t.me/luhanskaVTSA
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