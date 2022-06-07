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Ситуация на северной границе: оккупанты стреляют по Сумщине и по российским селам (Фото)

Сумская область: продолжаются обстрелы со стороны россии украинских пограничных населенных пунктов

сегодня, 09:35
Автор:

Козлова Альбіна
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Ситуация на северной границе: оккупанты стреляют по Сумщине и по российским селам (Фото)

фото Телеграм Сумская ОВА

Населённые пункты у границы Сумской области с россией уже несколько недель под обстрелами. Оккупанты, разместив на своей территории артиллерийскую технику, не прекращают бить по украинским селам. Об этом сообщают в пресс-службе Сумской областной военно-гражданской администрации.

Ночью на 7 июня россияне обстреляли Середину-Буда. Около 5 часов утра оккупанты совершили семь выстрелов из минометов и еще несколько залпов из артиллерии. По оперативным данным, в результате обстрелов повреждена линия электропередач, шесть частных домов, сарай, гараж. Постройки загорелись, на место выехали спасатели для ликвидации пожаров. О жертвах нет информации.

В течение 6 июня оккупанты не прекращали огонь по украинским населенным пунктам. Из минометов обстреляли территорию Великописаревской, Шалыгинской, Хотинской, Ворожбянской территориальных общин. Потерпевших нет. В общей сложности за сутки было более 100 взрывов российских снарядов в результате обстрелов в области.

По информации ОВА, оккупанты также обстреляли и свои территории — зафиксированы "прилеты" в пгт Теткино. По информации противника, будто бы были попадание в дома, железную дорогу, на территорию завода.

Как сообщал портал "Комментарии", в ЕС отреагировали на приказы Путина по паспортизации украинцев на оккупированных территориях. Страны ЕС осудили подписанные президентом россии Путиным приказы от 25 и 30 мая об упрощенной системе выдачи паспортов рф украинцам на оккупированных россиянами территориях, в частности в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС Жозепа Борреля.

Ситуация на северной границе: оккупанты стреляют по Сумщине и по российским селам (Фото) - фото 2
Ситуация на северной границе: оккупанты стреляют по Сумщине и по российским селам (Фото) - фото 3
Ситуация на северной границе: оккупанты стреляют по Сумщине и по российским селам (Фото) - фото 4


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Источник: https://t.me/Zhyvytskyy
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