Ситуация на фронте подходит к пределу: нардеп назвал самую главную опасность в войне с РФ

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Кравцев Сергей
Украинская армия в Донбассе держится сегодня исключительно за счет героизма наших бойцов. Ситуация на передовой очень тяжелая. У врага тотальное преимущество в артиллерии и средствах радиоэлектронной борьбы. У них больше техники и боеприпасов. У них больше живой силы. А у нас – только героизм и вера в победу. И надежды на реальные поставки западного вооружения. Как сообщает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет Егор Чернев, который в эти дни побывал на фронте.
Егор Чернев. Фото: Фейсбук Егора Чернева
Нардеп отметил, что россияне действительно учатся воевать, но наши воины постоянно выбивают из их подразделений опытных, а новое пополнение размывает боеспособный скелет. Из-за того, что сломать наше сопротивление у россиян не получается, они снимают все, что могут, с других направлений и опрокидывают в Луганскую область. На ослабленных позициях они оставляют часть артиллерии, чтобы бесконечно грести по нам и держать в напряжении.
Он добавил, что частично такой катастрофический разрыв в огневых средствах мы компенсируем мастерством. На уничтожение одного вражеского танка мы тратим в среднем в 10 раз меньше снарядов, чем они. Также очень выручают гаубицы М777, которые точно бьют по оккупантам с безопасного расстояния. Россияне не могут их ни обнаружить радарами, ни накрыть в ответ своей артиллерией. Но этого все равно крайне мало. Без преимущества в артиллерии выиграть войну невозможно. Поэтому именно увеличение поставок тяжелого вооружения я буду продолжать добиваться в первую очередь от наших западных союзников по парламентской линии.
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