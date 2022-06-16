Ситуация на фронте подходит к пределу: нардеп назвал самую главную опасность в войне с РФ

Украинская армия в Донбассе держится сегодня исключительно за счет героизма наших бойцов. Ситуация на передовой очень тяжелая. У врага тотальное преимущество в артиллерии и средствах радиоэлектронной борьбы. У них больше техники и боеприпасов. У них больше живой силы. А у нас – только героизм и вера в победу. И надежды на реальные поставки западного вооружения. Как сообщает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет Егор Чернев, который в эти дни побывал на фронте.

Егор Чернев. Фото: Фейсбук Егора Чернева

Нардеп отметил, что россияне действительно учатся воевать, но наши воины постоянно выбивают из их подразделений опытных, а новое пополнение размывает боеспособный скелет. Из-за того, что сломать наше сопротивление у россиян не получается, они снимают все, что могут, с других направлений и опрокидывают в Луганскую область. На ослабленных позициях они оставляют часть артиллерии, чтобы бесконечно грести по нам и держать в напряжении.

"Ситуация подходит к той черте, когда и мы, и россияне на определенных участках фронта будем ослаблены настолько, что просто остановимся в позиционных боях. И в такой ситуации определяющим фактором победы станет не героизм, а количество ресурсов. Победит тот, у кого будет больше орудий и боеприпасов. Пока что соотношение выпущенных снарядов 1:12 в пользу россиян. Они могут положить за раз 50 снарядов, тогда как наша бригада такое же количество может положить за весь день", – отметил Егор Чернев.

Он добавил, что частично такой катастрофический разрыв в огневых средствах мы компенсируем мастерством. На уничтожение одного вражеского танка мы тратим в среднем в 10 раз меньше снарядов, чем они. Также очень выручают гаубицы М777, которые точно бьют по оккупантам с безопасного расстояния. Россияне не могут их ни обнаружить радарами, ни накрыть в ответ своей артиллерией. Но этого все равно крайне мало. Без преимущества в артиллерии выиграть войну невозможно. Поэтому именно увеличение поставок тяжелого вооружения я буду продолжать добиваться в первую очередь от наших западных союзников по парламентской линии.

"Вторая критическая позиция – работа наших глаз, беспилотников. Русские нагнали на Донбасс очень много средств РЭБ, которые глушат и ослепляют наши дроны. Нам нужно больше беспилотников, больше собственных комплексов радиоэлектронной борьбы, больше дальнобойной артиллерии для уничтожения вражеских установок. Также крайне важно для нас, наконец, систематизировать боевой опыт использования дронов. Ведь сегодня каждое подразделение придумывает собственные эффективные ноу-хау по их применению – как управлять беспилотником из бункера, как работать в условиях работы враждебных средств РЭБ, как обходить российскую ПВО и т.д. Лучшие достижения нужно распространить по всем подразделениям", – заметил нардеп.

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