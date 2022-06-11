Сингапур предоставит Украине помощь: о чем идет речь

Страна-мегаполис предоставит нашему государству гуманитарную поддержку. Уже подготовлен и утвержден пакет помощи для Украины. В пакет входят средства для саперов и медиков, спецтранспорт для гуманитарных целей. Об этом сообщают на сайте Министерства иностранных дел Сингапура.



Фото иллюстративное / Pixabay

"В ответ на запрос Украины правительство Сингапура предоставит пакет гуманитарной помощи, включающий девять машин скорой помощи, две пожарные машины, а также набор противопожарного защитного снаряжения, спасательное оборудование, миноискатели и медикаменты. Этот пакет помощи был подготовлен Министерством внутренних дел и Министерством обороны для поддержки международных усилий, учитывая растущий гуманитарный кризис и потребности Украины", — говорится в сообщении.

Ранее посол Украины в Сингапуре Екатерина Зеленко сообщала, что Красный Крест и правительство этого государства предоставят для "Охмадита" медицинское оборудование. В частности, два аппарата УЗИ и интраоперационную систему нейромониторинга для хирургии позвоночника на сумму свыше 300 000 долларов США.

Как писал портал "Комментарии", эксперты рассказали, что может означать отказ России признавать независимость Литвы в политическом и юридическом аспектах. Почему агрессор провоцирует западные страны и готовит кейсы по отношению к бывшим советским республикам.

Также мы писали , что в Финляндии готовят новые решения по предоставлению Украине помощи в виде военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Финляндии. Кроме того, государство готовится к вступлению в НАТО и усиливает охрану своей границы с Россией, там планируется построить оборонительные барьеры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!