Северодонецк: для войск и гражданских существует химическая угроза (Видео)

Города Луганщины и областной центр Северодонецк опасны для людей при обстреле промышленных зон, где расположены заводы химической промышленности. Случаи попадания снарядов в цистерны с химвеществами уже были – так взорвались емкости с азотной кислотой в Рубежном, были обстрелы цистерн и помещений завода "Азот" . Сейчас там размещаются ВСУ. Несмотря на опасность от бомб и снарядов, есть угроза химической аварии, применение химоружия массового поражения. Такие случаи с ядовитыми веществами, которые со снарядами прилетали от врага, уже были. Об этом рассказал гвардиец Бригады быстрого реагирования Нацгвардии, специалист радиационной, химической и биологической защиты.

Фото иллюстративное / Pixabay

По словам гвардейца, угроз на фронте много, бойцов обеспечивают противогазами, осуществляется разведка и мониторинг воздуха на содержание опасных веществ в Северодонецке и на позициях в регионе.

Еще с 2014 года были попытки взорвать россиянами и боевиками объекты химпромышленности, где хранился аммиак, хлор. Были такие случаи на востоке Украины, где велись боевые действия – это приводило к гибели гражданского населения. Над многими объектами химической промышленности и источниками ионизирующего излучения Украина потеряла контроль с момента оккупации территорий – с 2014 года на территориях ОРДЛО – до 2 тысяч таких опасных источников излучения, которые могут нанести ущерб при их разгерметизации.



Среди угроз на поле боя враг может использовать тактическое ядерное оружие, однако ядерный заряд почти ничего не решает, ведь тогда территория, где он разорвался загрязнена и при атаке надо врагу одевать свою пехоту в костюмы химзащиты, что снижает боеспособность на 40-50%.



Если человек находится в противогазе, то ему ничего не угрожает. Если это бронированная техника – БТР, бронированная машина "Казак", то там размещена система фильтрации воздуха.

В Северодонецке есть специалисты химзащиты, у них есть приборы, обнаруживающие все ядовитые вещества в воздухе: от веществ химпрома до боевых токсичных веществ. Замеры и исследования производятся также по признакам, указывающим на разрыв химического фугаса или распыление химвеществ из воздуха. Например — белое облако после взрыва боеприпаса, облако за рассеивающейся авиацией.

Официально нет подтвержденных случаев применения химвеществ в поле боя. Ведь чтобы официально подтвердить случай, нужно иметь заключение сертифицированной лаборатории, которая скажет, что это был зарин или другое вещество. Были случаи, что прилетающий минометный снаряд после разрыва у людей начинают слезы течь, появляется тошнота и рвота – это и есть признаки поражения ядовитым веществом. По словам бойца, это скорее россияне делают для деморализации, ведь сами наступать после таких атак не будут, а ждать пока химвещества развеются в воздухе.

Как писал портал "Комментарии", "Азот" в Северодонецке может стать "Азовсталью".





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