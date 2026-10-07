Зеленый цвет исчезает не просто так: почему листья осенью становятся желтыми и красными

Как только деревья начинают менять привычный зеленый цвет на яркие желтые, оранжевые и красные оттенки, становится понятно, что лето заканчивается. Но эта сезонная "перекраска" имеет вполне научное объяснение. Осенью в листьях происходят химические изменения, связанные с уменьшением количества света и понижением температуры.

Осенние листья на фоне природы иллюстрируют сезонное изменение цвета листвы. Фото: StockSnap / Pixabay

Почему исчезает зеленый цвет

Основную роль в окраске листьев играет хлорофилл – пигмент, необходимый растениям для фотосинтеза. Именно он придает листьям характерный зеленый цвет и помогает превращать энергию солнечного света в химическую энергию.

По мере приближения осени световой день сокращается, а температура воздуха понижается. В таких условиях выработка хлорофилла прекращается, а имеющийся пигмент постепенно разрушается. Когда зеленый цвет слабеет, становятся заметны другие пигменты, которые раньше были скрыты хлорофиллом.

Откуда берутся желтый и красный цвета

Желтые оттенки связаны преимущественно с ксантофиллами, а оранжевые – с каротинами. Эти пигменты присутствуют в листьях и раньше, но летом их цвет маскирует большое количество хлорофилла. Когда зеленого пигмента становится меньше, осенние краски выходят на первый план.

А вот красные и багровые листья имеют несколько иное происхождение. У некоторых деревьев, в том числе у дубов и кизила, осенью образуются антоцианы. Эти пигменты могут формироваться в конце лета, когда природные сахара задерживаются в листьях. Именно они отвечают за красные и пурпурные оттенки.

Не все деревья осенью теряют листву. Листопадные породы меняют цвет и сбрасывают листья каждый год, в то время как вечнозеленые растения остаются зелеными в течение холодного сезона.

После изменения цвета листок постепенно отделяется от дерева. В его основании формируются специальные клетки, создающие своеобразный барьер между листком и ветвью. Впоследствии достаточно ветра или ослабления тканей, чтобы лист упал на землю.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что бархатцы и космея удивят вас: 20 фактов, о которых знают не все садоводы