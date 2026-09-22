Вы точно их слышали: какие новые слова вошли в словарь и что они означают

Некоторые слова годами используются в интернете и повседневной речи, прежде чем попасть в словарь. В последнем обновлении Merriam-Webster, одного из самых известных американских словарей английского языка, появилось около 1400 новых слов и значений.

Новые слова постепенно входят в язык и со временем становятся частью словарей. Фото: PublicDomainPictures / Pixabay

Looksmaxxing (максимизация привлекательности). Так называют попытки улучшить свою внешность, иногда прибегая к довольно радикальным методам. Рядом с ним появился glow-up (заметное улучшение внешности или образа) — выражение для описания яркого преображения человека или предмета.

Sunday scaries (тревога перед началом рабочей недели). Так называют неприятное чувство, которое появляется в воскресенье из-за приближения понедельника. А crashout (эмоциональный срыв) описывает ситуацию, когда человек теряет контроль над эмоциями или поведением.

Cuffing season (сезон поиска отношений). Выражение относится к холодным месяцам года, когда некоторые одинокие люди начинают активнее искать романтического партнёра. Теперь этот термин получил официальное словарное определение.

Parasocial (парасоциальный). Слово описывает одностороннюю эмоциональную связь человека с тем, кого он лично не знает, например со знаменитостью или персонажем. Ещё один интернет-термин — Rickroll (интернет-розыгрыш с песней Рика Эстли). Это ситуация, когда человека обманом заставляют открыть ссылку на клип "Never Gonna Give You Up".

Vibe coding (создание программ с помощью ИИ). Так называют подход, при котором человек использует искусственный интеллект для написания программ с помощью обычных текстовых запросов. В словарь также вошло AGI (универсальный искусственный интеллект) — термин для гипотетической системы ИИ общего назначения.

Uncanny valley (зловещая долина). Это неприятное ощущение, которое возникает, когда искусственный объект почти похож на человека, но выглядит при этом неестественно.

Пополнение словаря касается не только интернета и технологий. В него также вошли cake pop (кейк-поп, небольшая сладость из бисквита на палочке), chili crisp (острый хрустящий соус с перцем чили), superfood (суперфуд) и yacht rock (музыкальный жанр, связанный с мягким роком 1970–1980-х годов).

При этом редакторы Merriam-Webster не добавляют слова только из-за их кратковременной популярности. Они изучают, насколько широко выражение используется и закрепилось ли за ним устойчивое значение. Поэтому обновление словаря отражает изменения не только в интернет-сленге, но и в технологиях, культуре и повседневной жизни.

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