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Вы каждый день видите Луну, но не знаете, откуда взялось её название: вот ответ

Название нашего спутника имеет давнюю связь с лунными фазами и отсчётом времени

29 сентября 2026, 15:38
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Сергій Кречмаровський

Луна настолько привычна для человечества, что мало кто задумывается о происхождении её названия. Однако история этого слова связана с одной из древнейших потребностей людей – измерять время по изменениям на небе.

Вы каждый день видите Луну, но не знаете, откуда взялось её название: вот ответ

Луна и ее фазы с древности помогали людям отсчитывать время. Фото: VanFulpen / Pixabay

Название связано со временем

В английском языке слово moon происходит от древнеанглийского mōna и имеет общие корни со словами, которые в разных древних языках означали "Луну" или "месяц" как единицу времени. Эти корни связывают со значением "измерять" — ведь регулярное изменение фаз Луны издавна было естественным способом отслеживать течение времени.

Подобная связь существует и в других языках. В некоторых из них слова со значением "Луна" и "месяц' имеют общее происхождение. Это отражает давнюю практику использования лунного цикла для календарных расчетов.

Когда открыли другие "луны"

Долгое время люди знали только одну Луну – спутник Земли. Ситуация изменилась в 1610 году, когда Галилео Галилей с помощью телескопа обнаружил четыре вращающихся вокруг Юпитера тела. Сначала он принял их за далекие звезды, но наблюдения показали, что они двигаются вместе с планетой.

Галилей назвал открытые объекты "Медицейскими звездами" в честь своих покровителей. В своих записях он также использовал римские цифры, обозначая их по расстоянию от Юпитера.

Важную роль в появлении современной терминологии сыграл немецкий астроном Иоганн Кеплер. В конце 1610 года он начал использовать латинское слово satelles, то есть "спутник", "сопроводящий", для обозначения таких тел. Именно это слово впоследствии стало основой международного термина satellite.

В 1614 году Кеплер также предложил называть четыре спутника Юпитера именами персонажей античной мифологии – Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Однако эти названия стали общепринятыми лишь позже.

Поэтому привычное слово "Луна" имеет гораздо более давнюю историю, чем современная космонавтика. Оно напоминает о временах, когда движение небесного светила было одним из главных естественных способов отсчитывать время, а открытие новых спутников уже впоследствии заставило ученых создавать для них точные научные термины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что слепые видят во сне: ученые раскрыли тайну



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Источник: https://www.popsci.com/science/why-is-the-moon-called-the-moon/
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