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ВНО во время карантина: абитуриентам сделают поблажку

Стало известно, что порог сдачи ВНО снизят из-за карантина

сегодня, 16:26
Автор:

Таисия Ерохина
ВНО во время карантина: абитуриентам сделают поблажку

Порог сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО) в этом году в Украине будет меньше 21 балла – благодарить абитуриенты должны карантин. Об этом рассказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко "РБК-Украина".

Так, снизить пороговый балл планируют из-за эпидемиологической ситуации. Решение примут до того, как участники получат результаты. В 2019 году порог составил 21 балл, а в этом году на пробном тестировании – 19.

"Если в прошлом году участник, который набрал 19, не мог подавать документы на поступление, то в этом году сможет, если установим такой порог. Это именно из-за карантина. Потому как было сложно учиться. Мы это осознаем", - рассказала Вакуленко.

По ее словам, порог обычно устанавливается спустя три недели после проведения тестирований.

Напомним, ВНО в этом году в Украине будет проходить по новым правилам из-за эпидемии: передвижение по стрелкам и маски на входе.

Также ранее "Комментарии" рассказывали, кому в Украине разрешили не сдавать ВНО в этом году. Это стало вероятным благодаря тому, что президент Владимир Зеленский подписал закон, который освобождает от прохождения государственной итоговой аттестации выпускников школ в 2020 году.


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/porog-sdachi-vno-planiruyut-snizit-karantina-1593519448.html
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