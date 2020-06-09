ВНО-2020: завершается дополнительная регистрация

В Украине последний день дополнительной регистрации выпускников на внешнее независимое оценивание (ВНО). Дополнительная сессия начнется 24 июля и продлится до 10 августа. Такую информацию предоставил Украинский центр оценивания качества образования. В ведомстве подчеркнули, что зарегистрироваться на дополнительную сессию могут все желающие, которые по уважительным причинам не смогли пройти основную сессию.

"Чтобы зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии ВНО, нужно правильно выбрать категорию, создать и заполнить регистрационную карточку, подготовить комплект регистрационных документов и подать его ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году заканчивают получения полного общего среднего образования) или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет)", - отметили в Центре.

Как сообщал портал "Комментарии", Министерство образования и науки Украины (МОН) опубликовало обновленный график проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2020 году.

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