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ВНО-2020: завершается дополнительная регистрация

В Украине заканчивается регистрация на дополнительную сессию ВНО

сегодня, 11:53
Автор:

Сергей Медведев
ВНО-2020: завершается дополнительная регистрация

В Украине последний день дополнительной регистрации выпускников на внешнее независимое оценивание (ВНО). Дополнительная сессия начнется 24 июля и продлится до 10 августа. Такую информацию предоставил Украинский центр оценивания качества образования. В ведомстве подчеркнули, что зарегистрироваться на дополнительную сессию могут все желающие, которые по уважительным причинам не смогли пройти основную сессию.

"Чтобы зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии ВНО, нужно правильно выбрать категорию, создать и заполнить регистрационную карточку,  подготовить комплект регистрационных документов и подать его ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году заканчивают получения полного общего среднего образования) или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет)", - отметили в Центре.

Как сообщал портал "Комментарии", Министерство образования и науки Украины (МОН) опубликовало обновленный график проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2020 году.


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Источник: https://testportal.gov.ua/zavershuyetsya-dodatkovyj-period-reyestratsiyi/?fbclid=IwAR3JufvAp6DGiNZLaWxgbQmo5aDPaBZkQBwZ8Cnjsz-PACokFSlQX5svVSg
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