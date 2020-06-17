ВНО-2020 оказалось под угрозой: почему система не готова к работе в онлайн-режиме

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверяет, что пока нет оснований для отмены или переноса Внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2020 году. Плановый процесс, по его словам, стартует 25 июня. Впрочем, после того как 15 июня даже сайты украинского и региональных центров оценивания качества образования не справились с нагрузкой в тестовом режиме ВНО, вряд ли можно ожидать, что "всё пойдет по плану" 25-го.



ВНО-2020 может не состояться из-за массовой паники

"Вступительный процесс – это всегда опасность опоздать. Люди спешат. Огромный наплыв понятен. А тут еще и ситуация с коронавирусом наложилась. Потому была накладка. "Образовательные" сайты фактически легли, – отмечает политолог, директор Департамента внутренней политики и коммуникации Украинского института политики Елена Броницкая. – Возможно, Минобразования нужно было больше времени на подготовку. Хоть у нас вроде бы опытные в IT-технологии люди пришли во власть. Диджитализация и всё такое… Но что-то опять пошло не так".

По словам Елены Броницкой, вся эта ситуация – безусловный стресс как для родителей, так и для детей. И кто-то должен нести ответственность.

"Я как директор Департамента внутренней политики и коммуникации УИП уверена: отвечать должны мои коллеги – руководители департаментов коммуникации, которые не смогли наладить соответствующий диалог. Или же руководители, которые не спустили им вовремя нужные ЦУ, – подчеркивает эксперт. – Но не специалисты, "работники среднего звена", на которых обычно ложится вся ответственность. Напомню, что людям элементарно не рассказали, что будет определенный промежуток времени, чтобы загрузить тестовую тетрадь, бланк ответов по украинскому языку и литературе, а также занести свои ответы в сервис определения результатов. Лишь после массовой паники и огромного количества потраченных нервов появилась информация, что всё это можно сделать до шести вечера 19 июня".

Что касается коммуникации, то, по мнению Елены Броницкой, на этом направлении с момента прихода нового президента, новой власти, которая как бы из народа и часть народа – сплошные провалы.

"С людьми в принципе общаться не хотят. Или не могут. А это очень важно, особенно в ситуации с коронавирусом, когда сплошные форс-мажоры", – резюмирует эксперт.

Кто несет ответственность за проведение ВНО-2020

"Безусловно, это провал министерства образования. Причем провал далеко не первый", – считает народный депутат Украины IV и V созывов, директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш.

Наглядным свидетельством того, в каком состоянии находится сейчас в Украине образовательная сфера, стали, по мнению эксперта, дистанционные видео-уроки для школьников во время карантина.

"Те самые, подготовленные грантоедскими организациями уроки, во время которых "лучшие учителя" сообщали школьникам о белых медведях в Антарктиде, Ливанской войне вместо Ливонской, надевали кастрюли на головы и делали элементарные ошибки в математических примерах, – напоминает Евгений Филиндаш. – Теперь мы видим, что министерство образования не в состоянии организовать нормального проведения пробного ВНО".

Зато все годы после Евромайдана образование, как и другие сферы, беспрестанно "реформируется", подчеркивает директор УЦСА.

"Развал в сфере образования, давно отданного на откуп грантоедам-соросятам, очевиден, – уверен Евгений Филиндаш. – И он будет продолжаться, если из Минобразования не будут основательно вычищены все "реформаторские" кадры, наводнившие его за последние шесть с лишним лет. И если они не понесут персональную ответственность за все свои провалы. И если навязанные ими "реформы", добивающие наше образование, не будут прекращены".

Проблема с проведением ВНО появилась не в 2020 году

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко считает, что ВНО – это и есть основная проблема.

"Потому как оно ничуть не внешнее, вообще не независимое и в принципе не оценивание (если речь идет о знаниях). Потому... отвечать за что? За то, что очередная "реформа", которая вопреки мантрам о том что "бедные дети получат возможности учиться в престижных ВУЗах", привела к тому, что тупые дети, но с более-менее хорошей памятью, занимают в ВУЗах чужие места? Так что плохого в том, что в этом году эта системе дала сбой? Система ВНО была изначально организована так, чтобы быть сплошным системным сбоем", – подчеркивает Юрий Гаврилечко.

Отвечать за это, по мнению эксперта, должны те, кто ее вводил, лоббировал и поддерживал медийно.

"Нынешней же власти она досталась по наследству… А паршивому коню, как говорит народная мудрость, в зубы не смотрят! Так что... "маємо те, що маємо", как говорил президент Кравчук", – резюмирует Юрий Гаврилечко.

Ранее "Комментарии" писали, что ВНО в июне могут отменить из-за вспышки коронавируса в Украине.

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