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В МОН высказались о 12-летней школе в Украине

Глава МОН сказал, будут ли украинские дети идти в школу с 5 лет

сегодня, 14:32
Автор:

Таисия Ерохина

Министерство образования и науки Украины будет ориентироваться на интересы детей в вопросе организации 12-летнего обучения в украинских школах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в. и. о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

В МОН высказались о 12-летней школе в Украине

По словам главы МОН, дети в 5-летнем возрасте и дети в 6 лет имеют совершенно разные уровни психофизического развития, поэтому и в организации образовательного процесса должны быть также совершенно разные подходы.

"Речь не идет о том, что дети в 5 лет должны сесть за парты на 35 минут урока. Но обсуждаются новые формы получения знаний и приобретения компетенций с последующим изменением государственных образовательных стандартов и программ", — сообщил Шкарлет.

Отмечается, что в некоторых странах дети начинают обучение с пяти лет, как, например, в США, Великобритании, Нидерландах. В МОН настроены на плодотворное и небыстрое обсуждение и обещают учесть особенности украинской школы.

Как сообщалось, МОН отреагировал на слухи в Сети о двойных зимних каникулах и сообщил, сколько будут отдыхать украинские школьники в этом году.


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Источник: https://t.me/SerhiyShkarlet/60
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