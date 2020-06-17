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В Министерстве образования рассказали, сколько будет стоить год обучения в вузах

Самым дорогим в нынешнем году станет образование в Киевском национальном университете культуры и искусств

17 июня 2020, 23:51
Автор:

Татьяна Веремеева
В Министерстве образования рассказали, сколько будет стоить год обучения в вузах

Министерство образования и науки Украины опубликовало информацию касательно минимальной стоимости обучения на контрактной основе в 160 заведениях высшего образования в нашей стране. Согласно данным ведомства, один год обучения обойдется от 6 до 47 тыс. гривень. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

В сообщении говорится, что минимальная цена обучения на платной основе не может быть меньше 60% от суммы финансирования, выделенной государством на одного студента, который учится на бюджетной основе в этом вузе. Так, бакалаврам придется заплатить в нынешнем году от 6 до 39 тыс. грн. При этом, в университетах и учреждениях профессионального предвысшего образования обучение обойдется максимум в 20 тыс. гривень. Самую большую сумму за год обучения придется выложить в 9 из почти 100 учебных заведениях.


В Министерстве образования заявляют, что минимальную стоимость обучения в вузах решили ввести из-за того, что стоимость обучения на контрактной основе зачастую не соответствует затратам вузов, что, в свою очередь, влияет на качество образования

Самым дорогим в нынешнем году станет образование в Киевском национальном университете культуры и искусств. Так, минимальная стоимость одного года обучения в этом заведении обойдется:

- 35 591 грн для младшего бакалавра;
-39 546 грн для бакалавра;
- 47 328 грн для магистра.

В Кабмине заявляют, что минимальная цена года обучения (индикативная себестоимость) учитывает доходы людей и не превышать размер 3 средних зарплат в области. Такие расчеты актуальны для 38 самых популярных специальностей в государственных и некоторых частных вузах. Среди таких специальностей называют: право, экономику, политологию, менеджмент, маркетинг, международные отношения, дизайн, туризм, специальности отраслей информационных технологий и некоторые специальности сферы здравоохранения (стоматологию, фармацию, педиатрию и т.д.).

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Источник: https://mon.gov.ua/ua/news/minimalna-vartist-kontraktnogo-navchannya-2020-mon-opublikuvalo-rozrahunok?fbclid=IwAR022cl8zz2_d6bXnr3jkE_FU5XLkdY5bJs7M6dfM58golwCEX7upJoxTvo
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