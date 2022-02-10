Ученые откопали крошечный зуб в пещере: находка перевернет наши представления о первых людях на планете

Детский зуб, выкопанный во французской пещере, обнаружил ранние доказательства того, что люди – Homo sapiens – жили в Западной Европе. Об этом сообщает CNN.

Раскопки в долине Роны - CNN

Открытие моляра в Гротте-Мандрен, близ Малатаверна в долине Роны на юге Франции, вместе с сотнями каменных орудий, датируемых примерно 54 000 лет назад, предполагает, что ранние люди жили в Европе примерно на 10 000 лет раньше, чем считали археологи.

Более того, зуб Homo sapiens был зажат между слоями останков неандертальцев, что показывает, что две группы людей сосуществовали в этом регионе. Эти выводы ставят под вопрос рассказ о том, что прибытие Homo sapiens в Европу повлекло за собой вымирание неандертальцев, живших в Европе и частях Азии около 300 000 лет, прежде чем исчезнуть.

Это исследование показывает, что люди и неандертальцы, которых мы знаем по генетическому анализу, встречались друг с другом и рожали детей, в результате чего у нашей ДНК появились следы неандертальцев.

Инструменты, найденные в слоях, представляющих занятия Homo sapiens и неандертальцев, отличаются по стилю и не показывают никаких признаков того, что они обучали друг друга техникам стучания или отслоения камня. Каменные орудия, связанные с людьми, известны как нероновские орудия, меньше тех, которыми пользовались неандертальцы, известные как мустьерские орудия.

Но авторы полагают, что вполне вероятно, что две группы, по-видимому, столкнулись друг с другом по соседству – даже если прямой контакт не состоялся в этой конкретной пещере.

Сотни каменных орудий, найденных на этом месте, свидетельствуют о том, что скальное убежище было интенсивно занято обеими группами людей – и являлось не только местом для случайных остановок.

Удивительно, команда смогла определить, что период между переселением неандертальцев и первыми современными людьми, переселившимися в пещеру 56 000 лет назад, составлял всего один год. Исследователи сделали это, сопоставляя и анализируя отложения сажи от пожаров, образованных людьми в пещере.

Ведущий автор Людовик Слимак, исследователь Французского национального центра научных исследований и Университета Тулузы, работающий над сайтом в течение 30 лет, сказал, что, по его мнению, две группы обменялись знаниями.

Слой, содержащий детский зуб Homo sapiens, датируется от 56800 до 51700 лет назад. В разных слоях ученые обнаружили восемь других зубов, принадлежавших неандертальцам.

Распутать человеческую историю – это сложная задача, но широко принято считать, что современные люди возникли в Африке и совершили свою первую успешную миграцию в остальной мир за одну волну между 50 000 и 70 000 лет назад.

Мари-Эллен Монсель, научный руководитель Французского национального музея естественной истории в Париже, сказала, что открытие только одного зуба современного человека недостаточно, чтобы окончательно отодвинуть дату прибытия Homo sapiens в Европу. Она сказала, что другие окаменевшие человеческие останки нужны, чтобы быть уверенными в выводах этой статьи.

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