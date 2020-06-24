Ученые объяснили, почему человек вздрагивает во сне

Пожалуй, каждый хоть раз в жизни сталкивался с таким непонятным явлением, как вздрагивание во сне. Иногда оно бывает настолько сильным, что человек просыпается и потом долгое время не может уснуть. Зарубежные ученые назвал основные причины такой физиологической особенности. В чем же дело?



Замедленно дыхание

Мозг может таким образом "разбудить" организм, когда начинает испытывать гипоксию - пониженное содержание уровня кислорода в организме или отдельных органах и тканях.

Высокие физические нагрузки

Если днем вы переусердствовали в спортзале или где-то еще, то ваши мышцы могут непроизвольно сокращаться, когда вы спите.

Психическое перенапряжение

Если накануне у вас был сложный день, вы испытывали стресс, много смеялись или, наоборот, расстраивались, то ваш мозг может на давать вам уснуть в течение долгого времени.

Внешние раздражители

Ночные вздрагивания могут появиться как реакция на внешние раздражители: громкий звук или яркий свет. Наш мозг начинает реагировать и пытается предупредить организм об опасности.

Нарушение циркуляции крови

Такое явление может также сигнализировать о плохой циркуляцией крови. Иногда это может быть вызвано неудобной позой, тогда проблемы уходят, когда вы ложитесь более удобно. Иногда это может быть результатом патологии.

Эксперты говорят, что людям, которых ночные вздрагивания беспокоят редко, не стоит волноваться. Но если мозг регулярно нарушает ваш сон, тогда стоит сходить к врачу, чтобы выяснить и устранить причину такого состояния.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как бессонная ночь влияет на организм человека.

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