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Ученые назвали привычку, которая развивает креативность

При ходьбе креативность человека увеличивается на 60%

сегодня, 17:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Ученые назвали привычку, которая развивает креативность

Исследователи из Стэнфорда провели интересный эксперимент и обнаружили привычку, которая не только положительно влияет на здоровье, но и позволяет развивать креативное мышление. Об этом сообщает издание Knife.

Ученые пригласили для эксперимента около 180 студентов. Для них подготовили тесты на креативное мышление, но только часть добровольцев решала их сидя, часть шагала на беговой дорожке, а остальные размышляли над заданиями, передвигаясь по кампусу. Результаты исследования показали, что студенты, которые во время рассуждений перемещались по университету, придумали на 5-6 способов решения задач больше, чем остальные.

Эксперты объясняют, что во время ходьбы сердце бьется быстрее, доставляя больший объем крови и кислорода не только к мышцам, но и в органы, в том числе и к мозгу. При ходьбе креативность человека увеличивается на 60 %. Творческое мышление улучшается в независимости от того, ходите вы на свежем воздухе или в помещении. Здесь главный фактор — сам процесс ходьбы, а не окружающая среда.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как кофе влияет на нашу креативность. 


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