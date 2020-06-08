Ученые изобрели эффективный способ борьбы с комарами

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Виолетта Комаровская
Бороться с комарами ученые из Северной Каролины предлагают с помощью аэрозоля на основе воды и вулканического стекла. Это средство убивает насекомых уже в течение нескольких часов. При этом не опасно для человека, пишет портал Phys.org.
Прежде всего спрей с вулканическим минералом перлитом планируют использовать для борьбы с малярийными комарами. Малярия - крайне опасная болезнь, которая передается с укусами насекомых. Ежегодно она уносит в Африке жизни 400 тысяч людей. Поэтому в дальнейшем изобретенное средство будут использовать на континенте, чтобы уменьшить популяцию комаров, способных переносить малярию.
Сейчас для борьбы с комарами чаще всего используют средства на основе инсектицидов. Но с каждым годом насекомые становятся к ним все более устойчивыми. К тому же, такие аэрозоли и кремы не столь безвредны для человека.
Именно перлит должен стать в дальнейшем безопасной альтернативой. Он имеет природное вулканическое происхождение. Все, что сделали ученые, добавили правильную концентрацию воды. И все. Этим спреем можно обрабатывать жилые помещения. Он не навредит домашним животным. А вот комары погибнут, так как не переносят частиц перлита. Исследования показали, что в помещениях, которые обрабатывали аэрозолем из вулканического материала, насекомые погибали на 80% чаще.
"Крохотные частицы перлита попросту обезвоживают комаров и те погибают", - объяснил подобный эффект профессор этимологии Майк Роу.
При этом достаточно нескольких часов, чтобы комары в обработанном помещении погибли.
"Конечно же это средство - это не какая-то серебряная пуля. Однако использовать его в качестве дополнительного инструмента в борьбе с популяцией малярийных комаров стоит", - подытожили ученые.
Ранее "Комментарии" рассказывали, людей с какой группой крови комары кусают чаще всего. А вы замечали, что у насекомых, и правда, есть "любимчики".
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