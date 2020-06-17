Шмыгаль рассказал, отменят ли в этом году ВНО

Внешнее независимое тестирование в этом году в Украине должно состояться. По крайней мере, нынешняя эпидемиологическая ситуация позволяет проведение тестов. Об этом на заседании Кабинета министров Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сейчас нет никаких оснований, чтобы его не проводить. ВНО состоится по определенному плану. "Зрада" отменена, никакого возврата коррупции в вузах путем отмены ВНО не будет. У наших детей должны быть равнозначный доступ к образованию и он будет, безусловно", - сказал глава правительства.

По его словам, уже готовят пункты проведения ВНО, в этом помогают украинские и иностранные компании партнеры. Ведь задача правительства, добавил Шмигаль, чтобы вступительная кампания была комфортной и безопасной для поступающих.

Как пояснил премьер-министр, существуют четкие условия, которые определяют целесообразность проведения ВНО в условиях эпидемии коронавируса.

"Главные критерии сейчас выдержаны, - заверил Шмыгаль. - Первый -количество активных больных не превышает 60 активных случаев на 100 тысяч населения: сейчас у нас ориентировочно около 40 активных больных на 100 тысяч населения. Второе, количество областей, которые превышают национальные эпидемиологические критерии, пока не преодолевает 50%- барьер".

Добавим, что на заседании Кабмин принял постановление, которое предусматривает возврат средств за пробное ЗНО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Рады законопроект об отмене обязательного для всех выпускников ВНО. Так, у выпускников будет выбор вида оценивания результатов их обучения.

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