Пробного ВНО не будет, а кинотеатры останутся закрытыми – решение Кабмина

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Татьяна Веремеева
Кабинет министров Украины принял решение отменить пробное ВНО, которое
должно было состояться в понедельник, 15 июня, и оставить кинотеатры закрытыми
из-за стремительного распространения коронавируса в нашей стране. Об этом во
время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает
РБК-Украина.
Глава Минздрава отметил, что комиссия сегодня должна проверить ситуацию в
каждом регионе. В то же время, кинотеатрам пока не разрешили возобновить
работу.
Также Кабмин решил, что иностранцы, у которых нет полиса страхования
расходов на лечение COVID-19, не смогут пересечь украинскую границу. Обсервация
будет обязательной только для людей, которые прибывают в Украину из стран со
значительным ухудшением ситуации с коронавирусом, а вот для тех, кто пересекает
границу со стороны ОРДЛО, обсервация отменяется.
Ранее "Комментарии" писали, что в Украине установлен новый антирекорд по заболеваемости
COVID-19. За сутки коронавирус подтвердили у 753 человек, а общее число
зараженных с начала пандемии перевалило за 30 тысяч человек. По состоянию на 13
июня, в стране уже 30 506 заболевших коронавирусом. С начала пандемии от недуга
умерли 880 человек, в том числе 10 – за последние сутки.
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