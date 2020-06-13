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Пробное ВНО в Украине состоится: названы правила и условия

В Минобразования анонсировали пробное ВНО в онлайн-формате

сегодня, 16:04
Автор:

Татьяна Веремеева
Пробное ВНО в Украине состоится: названы правила и условия

Участники пробного тестирования смогут пройти его в нынешнем году онлайн 15 и 17 июня. Решение об отмене пробного ВНО в учебных заведениях правительство приняло из-за роста количества больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Украины.

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) сообщил, что инструкция, как пройти тестирование онлайн, будет размещена на их сайте.

На 15 июня запланировано пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе. На 17 июня – по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).

Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров Украины принял решение отменить пробное ВНО, которое должно было состояться в понедельник, 15 июня, и оставить кинотеатры закрытыми из-за стремительного распространения коронавируса в нашей стране. Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что комиссия сегодня должна проверить ситуацию в каждом регионе. В то же время, кинотеатрам пока не разрешили возобновить работу.


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