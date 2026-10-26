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Погода и климат - не одно и то же: какую важную разницу часто путают

Дождь, мороз или жара за окном не определяют климат региона. Чтобы понять долгосрочные изменения на планете, необходимо учитывать погодные наблюдения за десятилетия

26 октября 2026, 17:46
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Сергій Кречмаровський

Погода и климат тесно связаны, однако это не одно и то же. Мы ежедневно следим за прогнозами, узнаем о температуре воздуха, осадках и ветре. Однако отдельный холодный день или необычно жаркая неделя не позволяют сделать выводы о климате. Чтобы понять разницу между этими понятиями, необходимо учитывать период наблюдений.

Погода и климат - не одно и то же: какую важную разницу часто путают

Потрескавшаяся почва в засушливом ландшафте Чили иллюстрирует влияние климатических условий. Фото: Pixabay / Jonny_Joka

Что такое погода

Погода описывает состояние атмосферы в определенном месте и в конкретный момент. Она включает температуру воздуха, влажность, атмосферное давление, облачность, осадки, а также скорость и направление ветра.

Эти условия могут меняться в течение нескольких часов или даже минут. Например, утром может быть солнечно, днем пойдет дождь, а вечером температура заметно снизится. Такие изменения характеризуют погоду, но не свидетельствуют о мгновенном изменении климата.

Что определяет климат

Климат — это характерные погодные условия определенной местности, которые определяют на основе многолетних наблюдений. Для его описания используют средние температуры, количество осадков, сезонные закономерности и другие показатели. Обычно климатические нормы рассчитывают за периоды продолжительностью 30 лет.

Именно поэтому климат помогает понять, какой погоды обычно ожидать в определенном регионе в разные времена года. При этом он не означает, что каждый день будет соответствовать типичным условиям: даже в местности с мягким климатом возможны морозы, ливни или волны жары.

Почему важно не путать эти понятия

Один холодный день не опровергает глобальное потепление, так же как отдельная волна жары сама по себе не доказывает изменения климата. Для научных выводов специалисты анализируют долгосрочные тенденции и сравнивают данные за много лет.

Таким образом, погода показывает, что происходит с атмосферой сейчас, а климат помогает понять, какие условия характерны для региона в течение длительного времени. Разграничение этих понятий позволяет точнее оценивать погодные явления и изменения, происходящие на планете.

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Источник: https://www.britannica.com/video/more-weather-climate/-239343
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