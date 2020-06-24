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Передвижение по стрелкам и маски на входе: как будет проходить ВНО

В Минздраве рассказали, как в этом году будет проходить ВНО в условиях карантина

сегодня, 11:34
Автор:

Таисия Ерохина
Передвижение по стрелкам и маски на входе: как будет проходить ВНО

Уже завтра, 25 июня, в Украине начнется основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО). В Министерстве здравоохранения рассказали, как будет происходить тестирование в условиях карантина из-за коронавирусной эпидемии. Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"На завтра в каждой школе, которая является пунктом тестирования, будут организованы четкие маршруты входа учащихся в аудитории, разработаны определенные графики", - сообщил Ляшко.

Кроме того, для каждого участника ЗНО определено время, когда следует прибыть в пункт тестирования. Перед тем, как зайти внутрь, учеников опросят о состоянии здоровья, измерят температуру.

"Участникам покажут четко определенную аудиторию, в которой будет проходить ВНО. Четко и по стрелкам они будут проходить к своей аудитории, в аудитории – 15 человек, а стулья расставлены так, чтобы дистанция между учениками была не менее 1,2 метра", - пояснили в Минздраве.

По словам Ляшко, всем будет предоставлены защитные маски на входе.

Ранее стало известно, что выпускники школ, которые в этом году не планировали поступать в учреждения высшего образования Украины, могут получить свидетельство о получении полного общего среднего образования без сдачи ВНО.


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Источник: https://youtu.be/bR3_zh4-ak8
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