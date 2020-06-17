Отмена ВНО-2020: Зеленский зарегистрировал законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект об отмене обязательного Внешнего независимого тестирования в 2020 году. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады Украины.

Речь идет о проекте закона, который вносит изменения в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019-2020 учебного года. Инициатива обоснована состоянием эпидемиологической ситуации в Украине и необходимостью предоставления учащимся (студентам), которые завершают получения полного общего среднего образования, права избирать в условиях распространения коронавируса вид оценивания результатов их обучения. Согласно пояснительной записки, учащиеся могут выбрать годовое оценивание, государственную итоговую аттестацию или государственную итоговую аттестацию в форме ВНО.

Сейчас документ направлен на рассмотрение парламентского комитета.

Как сообщалось, пробное Внешнее независимое оценивание в Украине фактически не произошло из-за медленной работы соответствующих сайтов и провальной коммуникации между Министерством образования и участниками процесса. Под вопросом и проведение ВНО. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".

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