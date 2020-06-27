Осенью большинство школ перейдут на дистанционную форму работы – заявление СНБО

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Таисия Ерохина
Новый учебный год в школах вероятно будет таким же, как и конец обучения в этом году – дистанционным. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время совещания у президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса президента.
По словам Данилова, существует вероятность того, что осенью большинству украинских школ придется перейти на дистанционное обучение. Поэтому в СНБО подчеркнули, что уже сейчас регионы должны подготовить соответствующие технические возможности.
Напомним, на совещании у президента Владимира Зеленского обсудили, какие дополнительные меры контроля должны вводить в регионах из-за коронавирусной эпидемии в Украине. Так, премьер-министр Денис Шмигаль предложил городским головам привлечь муниципальные патрули, ограничить работу ночных клубов, поставить на жесткий контроль муниципальный транспорт. Кроме того, правительство просит регионы помочь учебным заведениям подготовиться к дистанционной работе.
Как сообщалось, В Минздраве рассказали, как в этом году будет проходить ВНО в условиях карантина: маски на входе и передвижение по стрелкам.
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