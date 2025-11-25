Мировые гиганты соцсетей: кто правит цифровым миром и как выбор украинцев отличается от глобальных трендов (ИНФОГРАФИКА)

Цифровое пространство 2025 живет по правилам глобальных соцсетей, которые превратились в полноценные экосистемы и давно перестали быть просто площадками для общения. Они задают тон информационной повестке дня, влияют на культуру, бизнес и политику. Согласно мировым рейтингам, сообщает издание издания Galera , в топе закрепилась пятерка гигантов, продолжающих удерживать миллиардную аудиторию.

Социальные сети, которые управляют миром: миллиарды людей выбирают именно их каждый день

Самой массовой платформой остается Facebook — его выбирают более трех миллиардов пользователей, и, несмотря на конкуренцию, он держит безоговорочное первое место в мире. Не отстает YouTube , давно ставший глобальной видеобиблиотекой: от новостей и интервью до сдержаний и аналитики. Третьим по масштабу является WhatsApp , доминирующий в приватной переписке, благодаря простоте и доступности для всех возрастов. Между тем, Instagram остается главной платформой для визуального контента и бизнесов, работающих с аудиторией через сторез, Reels и брендированный контент. А TikTok , перевернувший представление о формате короткого видео, продолжает увлекать молодых пользователей и влиять на мировые тренды — от музыкальных хитов до трендовых фраз и культурных флешмобов.

Но, несмотря на глобальные закономерности, Украина демонстрирует собственное цифровое поведение, существенно отличающееся от мировых тенденций. Украинцы делают ставку не только на общение, но и скорость информации, оперативность и доступ к новостям в реальном времени. Именно поэтому во главу угла выходит Telegram — платформа, ставшая информационным штабом страны. Она заменила традиционные медиа во многих аспектах: от новостных каналов и уведомлений об угрозах до рабочих чатов и тематических сообществ.

Параллельно с этим YouTube в Украине фактически стал новым телевидением: здесь смотрят все от развлечений и подкастов до глубоких расследований и новостных форматов. Instagram остался основным пространством для личных историй, красоты, бизнеса и контента лайфстайла. Facebook держит более взрослую аудиторию, привыкшую к длинным текстам и дискуссиям, а TikTok формирует юмор, тренды и короткие видео для самого молодого сегмента.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что правительство Дании приняло решение – дети смогут пользоваться соцсетями только после 15 лет, а подростки от 13 – с разрешения родителей. Цель инициативы – защитить молодежь от вредного влияния онлайн-контента.