Злочевский обыграл государство? Минэкономики отправило жалобу СБУ тем, на кого жалуются: Таран

Своими впечатлениями от новой порции расследований в СМИ о возможных коррупционных сделках вокруг Стинавского нефтяного месторождения поделился политический эксперт и военный Виктор Таран.

Стинавское нефтяное месторождение. Фото из открытых источников

"Прочитали новый материал Бориса Кушнирука о Стинавском месторождении, и самым интересным в нем оказался даже не очередной отказ "Укрнафты", а то, как Минэкономики отреагировало на официальное обращение СБУ. По данным Кушнирука, Служба безопасности попросила проверить обстоятельства вокруг спецразрешений и решений государственных органов. Министерство Александра Кравченко ответило, что такая проверка выходит за пределы его компетенции, и переслало материалы в Госгеонадр, то есть именно тем, чьи решения и вызывали вопросы. Это примерно как попросить футбольного арбитра проверить, не подсуждал ли он сам себе, и считать вопрос закрытым”, — пишет Таран.

Эксперт напомнил предысторию — "Укрнафта" дважды подавала заявки на выставление Стинавского месторождения на открытый аукцион, и оба раза их оставили без рассмотрения из-за противоречий вокруг спецразрешения "Пари Нафтогаз", которое связывают с семьей Николая Злочевского.

Следовательно, отметил эксперт, государство до сих пор не урегулировало проблему, которая напрямую влияет на конкуренцию за стратегические недра.

"Теперь к геологическим и юридическим противоречиям добавилась еще и управленческая. Кто должен проверять решение, если каждое учреждение указывает на компетенцию другого? Казалось бы, обращение СБУ должно стать именно тем сигналом, после которого правительство наладит понятный порядок реагирования, но пока мы видим только пересылку документов и нерешенную проблему”, — отметил Таран.

Украинская бюрократия, по его убеждению, давно доказала, что умеет победить любую проблему, если достаточно долго пересылать ее из кабинета в кабинет. Но, отметил, когда, по оценке Кушнирука, на кону более миллиарда гривен бюджетных потерь, чиновничий пинг-понг перестает быть смешным, и вопрос уже не в качестве переписки, а в качестве государственного управления.

"Поэтому от министра Кравченко хотелось бы услышать не отписку о компетенции, а четкий ответ, кто в государстве отвечает за судьбу этого месторождения", — резюмирует эксперт.



