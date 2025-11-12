Коррупционные скандалы в тылу серьезно отражаются на моральном состоянии украинских военных на передовой. Когда бойцы наблюдают, как ресурсы и средства армии исчезают вместо того, чтобы поддерживать их, это вызывает разочарование и чувство покинутости, рассказал руководитель программ программы Центра глобалистики "Стратегия XXI", капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук.

Фото: из открытых источников

"Я смотрю на ситуацию глазами наших военных. Можно спорить о мобилизации или бусификации, обсуждать истории с коррупционерами, но крайними, даже брошенными, выглядят именно наши бойцы на фронте. Когда они видят, что происходит в тылу, это не добавляет оптимизма", — подчеркнул он.

Лакийчук подчеркнул, что украинская армия состоит из обычных граждан, несколько лет назад добровольно ушедших защищать страну: слесари, фитнес-тренеры, фотографы, банковские работники, журналисты. И коррупционные скандалы сильно деморализуют их.

По словам капитана первого ранга запаса ВМС, сейчас основным вопросом является финансирование вооружения. Президент Зеленский отмечает, что оборонно-промышленный комплекс Украины способен обеспечить необходимые объемы оружия, но денег не хватает. "Если западные партнеры профинансируют производство, все будет нормально. Сейчас мы можем обеспечить только около 40% производства оружия и боеприпасов."

"А где эти 60%? 30% идет на 3 тыс. км от УЗ, еще 30% — в кармане Миндича и др. Фактически верхушка работает в одной связке с кремлевскими консервами и генералами ФСБ. Такая ситуация в тылу не добавляет оптимизма на фронте. И вопрос возникает: не отступать ли? плохих командирах, а совсем в других обстоятельствах", — добавил Лакийчук.

