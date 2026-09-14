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«Война всех против всех разрушит страну»: в Раде призвали немедленно деполитизировать силовые и антикоррупционные структуры

Нардеп Бужанский выступил против превращения уголовных дел в политические рычаги влияния

14 сентября 2026, 11:42
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Недилько Ксения

Украинскому государству критически необходима полная очистка от политического подтекста в деятельности абсолютно всех силовых и антикоррупционных ведомств. Об этом заявил народный депутат Максим Бужанский. Парламентарий подчеркнул, что речь не идет о лишении государства надзорных функций за работой правоохранителей, оставляя ему лишь обязательство отвечать за итоговые показатели.

«Война всех против всех разрушит страну»: в Раде призвали немедленно деполитизировать силовые и антикоррупционные структуры

Иллюстративное фото

В то же время он убежден, что использование уголовного процесса для политического давления недопустимо и должно жестко блокироваться.

"Продолжение войны всех со всеми, — выразил оговорку Бужанский, — неизбежно разрушит страну быстрее, чем это происходит сейчас".

Народный избранник также категорически подверг критике предложения представителей общественного сектора и "грантовых либералов" разрешить кризис внутри силового блока путем масштабного масштабирования модели Национального антикоррупционного бюро. По его мнению, идея превратить другие органы в условные филиалы НАБУ под руководством назначенных международными экспертами специалистов лишь усугубит хаос.

Бужанский считает, что новые структуры обязательно начнут конкурировать как с оригинальным ведомством, так и между собой, а в силу больших масштабов в конце концов поглотят его.

Это приведет к тому, что эти подобия НАБУ вступят в конфликт и между собой, и с самим НАБУ, — резюмировал законодатель. — Плохая идея, одним словом".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Верховная Рада Украины уже завтра, 15 сентября, рассмотрит вопрос об увольнении Руслана Кравченко с должности Генерального прокурора. Об этом официально сообщил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В то же время, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк убежден, что сам факт будущего голосования не является главной интригой, поскольку необходимое количество голосов в зале найдется, а о дате отставки было известно заранее. Гораздо важнее, по словам нардепа, остается вопрос того, кто именно возглавит ведомство в статусе исполняющего обязанности, ведь Кравченко находится в заграничной командировке.



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