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Война может продолжаться еще 12 лет: Берлинская призвала к справедливой очередности в армии

«Единственное существо, не желающее мира — это Путин»: Берлинская о будущем противостоянии и мобилизации элит

26 октября 2026, 14:31
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Недилько Ксения

В украинском обществе продолжается обсуждение фундаментальных подходов к обороне государства и привлечение граждан в ряды Вооруженных сил. Общественная деятельница и основательница инициатив в сфере военных технологий Мария Берлинская озвучила свою позицию по поводу необходимости тотальных и равных условий призыва для всех слоев населения.

Война может продолжаться еще 12 лет: Берлинская призвала к справедливой очередности в армии

Мария Берлинская. Фото из открытых источников

"Я считаю, в базе, что служить должны все, и без исключений", — заявила Берлинская.

Она подчеркнула, что обязанность защищать страну должна распространяться как на представителей политикума и бизнес-среды, так и на членов их семей, обеспечивая принцип справедливости и очередности.

Главным аргументом в пользу такого жесткого подхода есть прогнозы относительно продолжительности боевых действий. По словам эксперта, текущий конфликт длится уже более десяти лет и имеет все предпосылки для дальнейшего затягивания.

"Такая реальность может продолжаться еще в разных фазах, в разных доменах, в разной динамике", — предупредила Берлинская, добавив, что активные боевые действия, периоды затухания или кратковременные перемирия могут растянуться еще на 12 лет или даже дольше.

Деятельница отметила, что, несмотря на попытки международного сообщества найти дипломатическое решение, глава Кремля делает все для продолжения агрессии. Она резюмировала, что Путин остается единственным лицом на планете, сознательно блокирующим завершение этой войны и пытающимся максимально продлить свое пребывание у власти.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Владимир Зеленский 26 октября подал в Верховную Раду законопроекты о продлении срока военного положения и общей мобилизации. Об этом идет речь на сайте парламента. Рада поддержала это предложение.



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