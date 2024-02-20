Увольнения CEO Henkel в Украине: что стало причиной

В апреле произошли кадровые изменения в "Henkel в Украине": гендиректор компании Нина Домбровская покинула свой пост после более чем трех лет работы. Информация об увольнении не была официально опубликована на сайте компании, что вызывает удивление, учитывая ее активное участие в публичной жизни и пиар-кампаниях в период ее назначения. После увольнения Домбровской должность временно заняла HR-директор Елена Ефремова-Курсик, о чем также официально не сообщалось.

Кадровые изменения в компании "Henkel в Украине" (фото из открытых источников)

Источники сообщают, что увольнение Домбровской сопровождалось скандалом, связанным с уклонением от налогов, "двойной бухгалтерией" и манипуляциями с отчетностью перед учредителями. По отзывам сотрудников, после ее назначения в компании начались проблемы: снизились зарплаты линейного персонала, ухудшилось отношение к сотрудникам. Также сообщается о неучтенных наличных сборах с персонала и манипуляциях с продажей продукции неизвестного происхождения.

По информации источника в аудиторских кругах, увольнение Домбровской было вызвано манипуляциями с годовой отчетностью, в результате чего была искусственно увеличена операционная прибыль компании. По результатам 2019 года, как следует из годового отчета, компания неожиданно увеличила операционную прибыль и совокупный доход почти в 3 раза по сравнению с предыдущим годом (со 158,6 до 449,1 млн грн и со 164,8 до 474,4 млн грн соответственно).

Есть мнение, что одной из причин такого финансового прорыва стали попытки руководства компании уйти от налогообложения: дело в том, что в 2019 году существенно изменились размеры минимальной зарплаты, прожиточного минимума, ЕСВ, произошли и другие изменения в нормах налогообложения.

По данным упомянутого источника, махинации могли быть связаны с реализацией части продукции без налогового учета и с нарушениями в трудоустройстве персонала.

Эти события привлекли внимание налоговых органов и привели к началу административного производства (№ 640/10117/19) против ООО "Хенкель Украина".

"Источник в консалтингово-аналитической компании "Про-Консалтинг" сообщил, что с одной стороны, летом 2019 года произошел резкий скачек спроса на товары бытовой химии на всем украинском рынке (общерыночная тенденция); в то же время многие отечественные производители резко сократили объемы производства бытовой химии (особенно жидкой), и эту нишу частично заняла продукция Henkel. Но даже при перечисленных составляющих в увеличение операционной прибыли почти в три раза сложно поверить и, как деликатно сообщает источник в "Хенкель Украина", оно является признаком "нерегулярных операций и одноразовых событий, оказавших влияние на финансовые результаты" (имея в виду уход бухгалтерии "в тень" с последующим выводом неучтенных финансовых потоков в операционную прибыль), – сообщает From-UA. – При этом по прямому указанию Нины Домбровской были проведены манипуляции по списании. и реализации некоторых активов. А увеличение затрат на реализацию и сбыт при одновременном уменьшении административных расходов стало ничем иным, как результатом манипуляций с целью влияния на показатели прибыльности. Кроме того, в следующем году чистый доход от реализации увеличился, а валовая и операционная прибыль снизились, что еще раз может свидетельствовать о махинациях с отчетностью за 2019 год".

Скандал набрал таких оборотов, что ООО "Хенкель Украина" даже сменила аудитора – до 2019 году им была KPMG (которая, как говорят инсайдеры в аудиторских кругах, пошла на фальсификацию годовой отчетности), а с 2020 года – уже PWC.

С того момента над гендиром Домбровской стали сгущаться тучи.

Любопытно, что в 2020 году, когда в Украине вследствие пандемии COVID-19 спрос на все товары бытовой химии еще более вырос, ООО "Хенкель Украина" не смогла улучшить финансовые показатели: чистая прибыль компании снизилась с 395,4 млн грн в 2019-м до 278,2 млн грн в 2020-м, что лишь подтвердило неспособность топ-менеджмента эффективно управлять компанией.