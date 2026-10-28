Угроза 8 лет тюрьмы за расследование коррупционеров: медийщики остановили рассмотрение закона о закрытых реестрах

В Верховной Раде Украины попытались вернуть к рассмотрению резонансный законопроект №10242 , предусматривающий суровое уголовное наказание за распространение сведений из государственных баз данных. Появление этого документа в повестке дня вызвало острую реакцию украинского медиасообщества, которое назвало инициативу прямым наступлением на свободу слова и попыткой оградить коррупционеров от публичных расследований.

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Первыми тревогу забили расследователи из команды "Bihus.Info", призвав общество к максимальной огласке из-за очевидных рисков для свободы прессы.

"Его цель, — отметили представители Bihus.Info, анализируя скрытые мотивы авторов законодательной инициативы, — помешать журналистам и активистам рассказывать о незадекларированных состояниях коррупционеров, имуществе их родственников и поездках за границу. И если мы или другие медиа опубликуем такую информацию, нам грозит до 8 лет тюрьмы".

Эту позицию оперативно поддержала редакция "Украинской правды" вместе с коллегами по цеху. Медийщики предупредили, что предложенные нормы разрешат правоохранителям руки для тотального слежения за авторами антикоррупционных материалов и раскрытия их конфиденциальных источников информации. Принятие акта в нынешнем виде фактически криминализировало бы стандартную работу расследователей, использующих закрытые базы данных для разоблачения имущественных махинаций чиновников. Примечательно, что этот документ пытаются продвинуть в парламенте с декабря 2024 года, когда на его опасность впервые указали эксперты Центра противодействия коррупции (ЦПК).

Мощное медийное давление и консолидированный протест журналистского сообщества дали быстрый результат прямо в сессионном зале под куполом парламента.

"Как и обещал, – сообщил народный депутат Ярослав Железняк, подтверждая блокирование противоречивой инициативы, – законопроект 10242 относительно журналистов снесли с повестки дня".

Несмотря на промежуточную победу расследователей, журналисты Украинской правды со ссылкой на собственные информированные источники в кулуарах политсил обнародовали имя вероятного инициатора этого процесса. По данным инсайдеров, за попыткой реанимировать скандальный документ стоит первый заместитель главы президентской фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец, якобы предложивший протолкнуть эти ограничения против прессы с помощью голосов бывших представителей запрещенной ОПЗЖ. Сейчас документ снова отложен, а медиа продолжают тщательно мониторить ситуацию вокруг госреестров.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Киевская школа экономики, где преподают немало украинских политиков, может попасть в скандал из-за вероятного "прикрытия" коррупционеров.