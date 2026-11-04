Тайные помощники под крылом БЭБ: почему ведомство Цивинского засекретило имена его советников

Бюро экономической безопасности Украины подтвердило, что директор ведомства Александр Цивинский имеет четырех советников на общественных началах. БЭБ не раскрывает их имена, конкретные направления работы и даты назначения. Кроме того, кандидаты не проверялись на наличие реального или потенциального конфликта интересов. Об этом пишут "Українські новини".

Александр Цивинский

Журналисты направили в БЭБ запрос о советниках Цивинского после заявлений председателя Совета общественного контроля БЭБ Тараса Котова о том, что представитель компании, занимающей второе место на одном из рынков подакцизных товаров, стал советником директора Бюро по детенизации этого сектора. После этого у компании – лидера рынка начались обыски, а часть контрагентов прекратила с ней сотрудничество.

В ответе Бюро подтвердило наличие четырех внештатных советников, работающих бесплатно.

Согласно документу, они могут анализировать законодательство, готовить экспертные рекомендации, участвовать в межведомственных мероприятиях и консультировать директора по приоритетам деятельности Бюро. Также советники имеют право находиться в служебных помещениях центрального аппарата БЭБ и территориальных управлений и получать служебные удостоверения установленного образца.

В Бюро отметили, что допуск к государственной тайне советникам не оформляли, обязательства о неразглашении информации с ограниченным доступом они не подписывали.

Несмотря на прямой запрос журналистов, БЭБ не сообщил фамилии советников, дат их назначения и конкретных направлений работы. Также ведомство не предоставило перечень соответствующих приказов и информации о документах, подготовленных с участием консультантов.

В то же время там отметили, что "проверки кандидатов на должности советников Директора БЭБ о наличии реального или потенциального конфликта интересов не проводились".

По словам журналистов , это вызывает вопрос возможного влияния частных интересов на решения государственного органа, особенно если среди советников есть представители бизнеса.

Впрочем, несмотря на общественный интерес к деятельности советников, БЭБ ограничилось общими разъяснениями и благодарностью редакции за внимание к открытости и прозрачности.

Напомним, в январе-сентябре 2026 года по завершенным делам БЭБ возмещено 2,42 млрд грн убытков против 3,63 млрд грн годом ранее. А количество уголовных правонарушений, направленных в суд, сократилось на 40,7%. По словам нардепа Даниила Гетманцева, такое замедление детенизации повлекло за собой значительные недопоступления в бюджет.