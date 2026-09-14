Специальная должность и мгновенное бронирование: глава фонда "Восточная Европа" раскрыл схему трудоустройства Федорова

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады начала заслушивание показаний руководителя благотворительной организации "Фонд Восточная Европа" Виктора Ляха. Об этом в своих соцсетях сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Главной темой разбирательства стало резонансное и максимально оперативное бронирование от мобилизации бывшего министра обороны Михаила Федорова, которого руководитель учреждения лично пригласил на работу сразу после кадровых смен в Кабмине.

Михаил Федоров

По словам Ляха, после отставки предыдущего состава правительства в июле он сразу связался с Федоровым для обсуждения его дальнейших планов. Получив согласие, стороны заключили трудовое соглашение, назначив эксминистра советником президента фонда по стратегическим вопросам. Руководитель организации подтвердил слова Гончаренко о том, что эту штатную единицу сформировали исключительно под Федорова, учитывая его бекграунд, а любой конкурсный отбор на место отсутствовал.

Отдельное внимание на заседании было уделено аномальной скорости оформления документов для отсрочки, ведь Федорова подали в списки на бронирование фактически в первый день трудоустройства.

"14 июля прошлое правительство ушло в отставку, я связался с господином Михаилом и хотел уточнить его планы на будущее, – рассказал во время заседания ВСК Лях. — Мы получили утвердительный ответ. Затем мы встретились и заключили трудовой договор. Мы подписали договор 17 числа".

Когда народные депутаты поинтересовались, случались ли в истории фонда случаи, когда человека пытались забронировать еще до фактического выхода на рабочее место, руководитель организации избежал прямого ответа.

"Этим занимается кадровая служба, — заявил президент фонда, — мы все подавали законным способом".

Также Виктор Лях раскрыл общую статистику кадрового учета своего учреждения. По его данным, в фонде по трудовым контрактам в целом оформлено 64 человека, среди которых 33 военнообязанных, а 16 — уже имеют официальное бронирование. Он пояснил, что организация реализует стратегически важные программы, поэтому законно владеет статусом критически важного предприятия, дающего право освободить от призыва половину подчиненных. Руководитель "Восточной Европы" также подтвердил, что Михаил Федоров стал последним работником, закрывшим эту 50-процентную квоту организации.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что бывший министр обороны Михаил Федоров поделился ключевыми результатами своей заграничной командировки, направленной на масштабное привлечение инвестиций в сферу украинских военных технологий.