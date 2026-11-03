Скандал в Петропавловской Борщаговке: первая реакция украинских военных

События в Петропавловской Борщаговке в Киевской области вызвали резонанс не только среди гражданских, но и в военной среде. После сообщений о якобы незаконном содержании и пытках военнослужащих свои позиции озвучили представители Сил обороны. Одни призывают не поддаваться на информационные провокации, другие подчеркивают системные проблемы мобилизации и отношения к военным.

Скандал в Петропавловской Борщаговке

Что говорят военные об инциденте в Петропавловской Борщаговке

Военнослужащий Станислав Бунятов заявил, что в здании находились военные со статусом СЗЧ, добровольно согласившиеся продолжить службу в Национальной гвардии. По его версии конфликт возник после того, как часть военнослужащих передумала служить и захотела вернуться домой.

"Резонанс возник из-за отдельных военнослужащих, которые сначала согласились служить в подразделениях НГУ, но после перемещения из ТЦК в пункт временного размещения передумали и захотели уехать домой. Чтобы реализовать свой "план", они вызвали "на помощь" родственников, в результате чего впоследствии собралась толпа, которую вы сейчас наблюдаете в интернете", — указывает Бунятов.

По его словам, "никакой застенки не существует", а лишь "чуваки, решившие решать собственные проблемы с ТЦК руками НГУ".

Командующий группировкой войск "Азов" бригадный генерал Денис Прокопенко ("Редис") заявил, что информационный резонанс вокруг скандала в Петропавловской Борщаговке отвечает интересам России.

"Россияне заинтересованы в разделении украинского общества и войска, дестабилизации ситуации в Украине и очернении образа военного. Происходящее в информационном пространстве вокруг темы событий в Петропавловской Борщаговке удовлетворяет все эти запросы россиян", — заявил "Редис".

Прокопенко призвал граждан не создавать провокаций и сосредоточиться на поддержке сил обороны. Он подчеркнул, что информационная кампания по инциденту может использоваться российской пропагандой.

Другую оценку ситуации высказал ветеран войны Олег Симороз. Он считает, что скандал явился следствием отсутствия системных изменений в сфере мобилизации.

"Сегодняшние события – это результат тотального отсутствия положительных изменений во всех сферах жизнедеятельности страны, хоть как-то связанных с вопросами мобилизации. Главная проблема – этот вопрос оказался не модным для власти", — указывает Симороз.

По его словам, власти не предложили понятной дорожной карты реформ, справедливых правил и прозрачной коммуникации с военнослужащими. Симороз также раскритиковал условия службы, уровень денежного довольствия и работу с личным составом.

По его мнению, ситуация в Петропавловской Борщаговке продемонстрировала, как серьезными стали проблемы доверия между обществом, военными и государственными структурами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первых заявлениях Буданова о ситуации в Петропавловской Борщаговке.

Также "Комментарии" писали, кто заявил о "незаконном" содержании военных под Киевом. Женщина имеет фейковую "скорую" и темное прошлое.