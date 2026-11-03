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Slava Kot
События в Петропавловской Борщаговке в Киевской области вызвали резонанс не только среди гражданских, но и в военной среде. После сообщений о якобы незаконном содержании и пытках военнослужащих свои позиции озвучили представители Сил обороны. Одни призывают не поддаваться на информационные провокации, другие подчеркивают системные проблемы мобилизации и отношения к военным.
Скандал в Петропавловской Борщаговке
Военнослужащий Станислав Бунятов заявил, что в здании находились военные со статусом СЗЧ, добровольно согласившиеся продолжить службу в Национальной гвардии. По его версии конфликт возник после того, как часть военнослужащих передумала служить и захотела вернуться домой.
По его словам, "никакой застенки не существует", а лишь "чуваки, решившие решать собственные проблемы с ТЦК руками НГУ".
Командующий группировкой войск "Азов" бригадный генерал Денис Прокопенко ("Редис") заявил, что информационный резонанс вокруг скандала в Петропавловской Борщаговке отвечает интересам России.
Прокопенко призвал граждан не создавать провокаций и сосредоточиться на поддержке сил обороны. Он подчеркнул, что информационная кампания по инциденту может использоваться российской пропагандой.
Другую оценку ситуации высказал ветеран войны Олег Симороз. Он считает, что скандал явился следствием отсутствия системных изменений в сфере мобилизации.
По его словам, власти не предложили понятной дорожной карты реформ, справедливых правил и прозрачной коммуникации с военнослужащими. Симороз также раскритиковал условия службы, уровень денежного довольствия и работу с личным составом.
По его мнению, ситуация в Петропавловской Борщаговке продемонстрировала, как серьезными стали проблемы доверия между обществом, военными и государственными структурами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о первых заявлениях Буданова о ситуации в Петропавловской Борщаговке.
Также "Комментарии" писали, кто заявил о "незаконном" содержании военных под Киевом. Женщина имеет фейковую "скорую" и темное прошлое.