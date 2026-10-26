Скандал в Херсонской области: водителя катафалка мобилизовали прямо во время траурной процессии (ВИДЕО 18+)

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Недилько Ксения
В Херсонской области разгорелся громкий скандал из-за действий представителей территориального центра комплектования и правоохранительных органов. Во время транспортировки умершего к месту захоронения представители ведомств остановили и мобилизовали мужчину, управлявшего ритуальным транспортом.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Она зафиксировала инцидент на мобильный телефон и обнародовала видеозапись, на которой раздаются эмоциональные и нецензурные высказывания в адрес задержанных военных и силовиков.
Из-за неожиданной остановки и изъятия водителя траурная процессия была заблокирована посреди маршрута.
В конце концов, чтобы доставить тело покойника к кладбищу, родственникам умершего пришлось собственными силами переносить и перегружать гроб в другое транспортное средство, срочно вызванное на место происшествия. Официальных комментариев от представителей ТЦК или областной полиции по поводу обстоятельств и правомерности действий пока не поступало.
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Напомним, портал "Комментарии" писал , что в украинском обществе продолжается обсуждение фундаментальных подходов к обороне государства и привлечение граждан в ряды Вооруженных сил. Общественная деятельница и основательница инициатив в сфере военных технологий Мария Берлинская озвучила свою позицию по поводу необходимости тотальных и равных условий призыва для всех слоев населения.