"Шахед" прилетел в дом, фигурировавший в YouTube-расследовании о министре ветеранов, есть жертвы: СМИ

Реактивный дрон попал в здание, в котором по сообщению журналистов якобы живет министр по делам ветеранов Виталий Ким. На месте, которое "подсветили" несколько дней назад в сюжете, есть человеческие жертвы.

Обстрел Киева. Фото из открытых источников

Об этом сообщают "Факты". Журналисты отмечают, что утром 25 сентября вражеский реактивный дрон попал в жилой дом в одном из районов Киева – россияне целились в конкретное здание.

"Предшествовало этому прилету "расследование", опубликованное журналистами 21 сентября, в котором засветили место вероятного пребывания министра по делам ветеранов Виталия Кима. Прошло четыре дня — и реактивный "шахед" летит в район упомянутого в сюжете дома. Нельзя сказать, что повезло и дрон не попал в цель, потому что он все-таки попал в жилой дом и принес с собой беду”, — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что журналисты должны были осознавать последствия разглашения локации человека, за которым охотится враг. Даже если редакция обнаружила факты, которые считала общественно важными, она могла сообщить о них компетентным органам, не раскрывая конкретного места, пишет СМИ.

"Если вы что-то там "обнаружили" — делайте это так, чтобы человек такого статуса оставался максимум инкогнито, а не показывайте вообще места его временного пребывания. В конце концов, напишите письменное обращение, куда считаете необходимым, и не создавайте человеку и всем, кто вокруг, даже случайным прохожим, таких проблем”, — говорится в сообщении.

Государство, как отмечает СМИ, из соображений безопасности ограничивает доступ к декларациям должностных лиц, однако журналисты в погоне за пересмотрами фактически раскрывают "чувствительную" информацию.

"У нас эпоха YouTube-подозрений, навеска ярлыков, безальтернативное содержание под стражей, танцев на костях и обливание грязью задолго до решения суда. И все это — любой ценой, даже если следствием может стать не одна человеческая жизнь", — пишет издание.

Также отмечается, что враг уже не раз пытался ликвидировать Виталия Кима.

Издание напомнило, что сегодня в Печерском районе Киева реактивный БПЛА попал в многоэтажку на уровне 7-10 этажей. Сообщается, что погиб 14-летний парень.