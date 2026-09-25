"Шахед" прилетел в дом, фигурировавший в YouTube-расследовании о министре ветеранов, есть жертвы: СМИ

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Кречмаровская Наталия
Реактивный дрон попал в здание, в котором по сообщению журналистов якобы живет министр по делам ветеранов Виталий Ким. На месте, которое "подсветили" несколько дней назад в сюжете, есть человеческие жертвы.
Обстрел Киева. Фото из открытых источников
Об этом сообщают "Факты". Журналисты отмечают, что утром 25 сентября вражеский реактивный дрон попал в жилой дом в одном из районов Киева – россияне целились в конкретное здание.
Издание отмечает, что журналисты должны были осознавать последствия разглашения локации человека, за которым охотится враг. Даже если редакция обнаружила факты, которые считала общественно важными, она могла сообщить о них компетентным органам, не раскрывая конкретного места, пишет СМИ.
Государство, как отмечает СМИ, из соображений безопасности ограничивает доступ к декларациям должностных лиц, однако журналисты в погоне за пересмотрами фактически раскрывают "чувствительную" информацию.
Также отмечается, что враг уже не раз пытался ликвидировать Виталия Кима.
Издание напомнило, что сегодня в Печерском районе Киева реактивный БПЛА попал в многоэтажку на уровне 7-10 этажей. Сообщается, что погиб 14-летний парень.