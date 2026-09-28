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«Приговор власти или нехватка ракет»: нардепы требуют срочного заседания Рады из-за ударов по Киеву

«Нужен четкий план, а не обещания мести»: Алексей Гончаренко и Ирина Геращенко призвали реформировать ПВО столицы

28 сентября 2026, 17:02
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Недилько Ксения

Очередное попадание вражеского беспилотника в исторический и научный центр Киева спровоцировало серьезный кризис доверия внутри украинского парламента относительно возможности имеющихся сил ПВО защитить ключевые государственные учреждения. Народные избранники указывают на критическую опасность в преддверии отопительного сезона, поскольку враг системно совершенствует свои средства нападения.

«Приговор власти или нехватка ракет»: нардепы требуют срочного заседания Рады из-за ударов по Киеву

Алексей Гончаренко и Ирина Геращенко

Свидетелем момента взрыва в Шевченковском районе стала народная депутат Ирина Геращенко, призвавшая власть к честному разговору о проблемах с вооружением.

"Я бежала по Хмельницкого, когда услышала сильный взрыв, и через мгновение увидела черный столб дыма, — вспоминает первые минуты трагедии сопредседатель фракции "Европейская Солидарность", описывая работу экстренных служб на пепелище НАН. Поднимая вопрос технического обеспечения армии, политик добавила: — Этот страшный удар снова ставит вопрос о защите городов. Враг модернизирует орудие убийства. А где усиление нашей ПВО и мобильных антишахедных групп? Где обещанные 3000 ракет? Каково реальное состояние производства собственных ракет и систем? Что с системой связи? Каково состояние укрытий? "ЕС" требует немедленного созыва закрытого Согласительного совета и заседания Верховной Рады относительно состояния ПВО, обеспечения ВСУ и укрытий. Зеленский должен честно поговорить с лидерами парламентских фракций".

Еще более жесткую оценку оборонной политике Кабмина и Офиса Президента дал нардеп Алексей Гончаренко. По его мнению, отсутствие эффективного перехвата даже устаревших модификаций БПЛА в воздушном пространстве столицы свидетельствует о глубоком системном кризисе, который невозможно разрешить обычными медийными лозунгами.

Парламентарий предложил перейти к радикальным шагам по переформатированию жизнедеятельности стратегических предприятий и органов управления.

"В НАН прилетел обычный шахед, не реактивный. Что происходит с нашей ПВО? Я понимаю, что у нас нет ракет для петриотов, но обычный шахед мы должны сбивать? — возмущен Алексей Гончаренко, заметив, что небо над Киевом все чаще оказывается под угрозой. Предлагая альтернативную стратегию гражданской защиты депутат подытожил: — Обещания отомстить — классные, но хотелось бы больше о защите. Думаю, нужно заканчивать этот формат с желтыми тревогами. Возможно рассмотреть перевозку критических институций на Запад Украины, можно начать пересматривать все наши подземные тоннели, метро и там обустраивать функционирование инфраструктуры. Нужен не план мощности или победы, а просто четкий и серьезный план действий: ситуация такая, делаем вот это".

«Приговор власти или нехватка ракет»: нардепы требуют срочного заседания Рады из-за ударов по Киеву - фото 2
«Приговор власти или нехватка ракет»: нардепы требуют срочного заседания Рады из-за ударов по Киеву - фото 2
«Приговор власти или нехватка ракет»: нардепы требуют срочного заседания Рады из-за ударов по Киеву - фото 2
«Приговор власти или нехватка ракет»: нардепы требуют срочного заседания Рады из-за ударов по Киеву - фото 2
«Приговор власти или нехватка ракет»: нардепы требуют срочного заседания Рады из-за ударов по Киеву - фото 2
«Приговор власти или нехватка ракет»: нардепы требуют срочного заседания Рады из-за ударов по Киеву - фото 2

Сейчас депутатский корпус ожидает официальной реакции Аппарата Верховной Рады относительно назначения даты заседания, поскольку, по словам политиков, без немедленного вмешательства и координации действий с Советом нацбезопасности и обороны устойчивое прохождение зимнего периода окажется под угрозой.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты сегодня днем обстреляли Киев и Днепр.



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