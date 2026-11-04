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«Политическая месть»: бывший генпрокурор Кравченко прокомментировал массовые обыски НАБУ у руководства СБУ

Спецоперация «Карфаген»: НАБУ и САП обвиняют топ-чиновников в силовых ведомствах «крышу» для мошеннических колцентров

4 ноября 2026, 11:56
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Недилько Ксения

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о реализации масштабной операции под кодовым названием "Карфаген". По версии следствия, силовикам удалось ликвидировать мощную преступную группировку, занимавшуюся системным подкупом руководства ключевых государственных органов для прикрытия нелегального бизнеса.

«Политическая месть»: бывший генпрокурор Кравченко прокомментировал массовые обыски НАБУ у руководства СБУ

Руслан Кравченко. Иллюстративное фото

"Обнаружили преступную организацию, участники которой наладили систематическое предоставление неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов, — официально сообщили в НАБУ, очертив сферу интересов злоумышленников: — За беспрепятственную деятельность мошеннических колцентров и других незаконных бизнесов".

Детективы подчеркивают, что сеть имела серьезное лоббистское разветвление на самом высоком уровне. По данным следователей, к противоправным схемам "были привлечены действующие чиновники СБУ, Национальной полиции, Офиса Генерального прокурора и представители криминальной среды". Разработчики сделки обещают обнародовать дополнительные детали в ближайшее время.

В то же время, в деле уже появился острый политико-правовой подтекст. Бывший Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко выступил с громким заявлением, назвав действия детективов пристрастными и связанными с внутренними конфликтами между ведомствами.

По словам эксгенпрокурора, антикоррупционщики прицельно избивают по сотрудникам, которые ранее расследовали деятельность руководителей самих НАБУ и САП.

"НАБУ проводит обыски у трех чиновников СБУ, чьи подразделения были задействованы в расследовании уголовных производств против директора НАБУ Семена Кривоноса и близкого окружения руководителя САП Александра Клименко, членов его семьи", — раскрыл детали Кравченко.

Он заверил общественность, что подробно осветит все подводные камни этого процесса:

"Вся информация по этому производству будет мною обнародована. Как и комментарий о закрытии уголовного производства против директора НАБУ".

Эксочельщик Офиса генпрокурора резко подытожил, что "действия НАБУ и САП не что иное, как политическая месть и систематические попытки дестабилизировать ситуацию в стране".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко рассказал о событиях, произошедших в Австрии в октябре.



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