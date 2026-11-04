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Недилько Ксения
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о реализации масштабной операции под кодовым названием "Карфаген". По версии следствия, силовикам удалось ликвидировать мощную преступную группировку, занимавшуюся системным подкупом руководства ключевых государственных органов для прикрытия нелегального бизнеса.
Руслан Кравченко. Иллюстративное фото
Детективы подчеркивают, что сеть имела серьезное лоббистское разветвление на самом высоком уровне. По данным следователей, к противоправным схемам "были привлечены действующие чиновники СБУ, Национальной полиции, Офиса Генерального прокурора и представители криминальной среды". Разработчики сделки обещают обнародовать дополнительные детали в ближайшее время.
В то же время, в деле уже появился острый политико-правовой подтекст. Бывший Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко выступил с громким заявлением, назвав действия детективов пристрастными и связанными с внутренними конфликтами между ведомствами.
По словам эксгенпрокурора, антикоррупционщики прицельно избивают по сотрудникам, которые ранее расследовали деятельность руководителей самих НАБУ и САП.
Он заверил общественность, что подробно осветит все подводные камни этого процесса:
Эксочельщик Офиса генпрокурора резко подытожил, что "действия НАБУ и САП не что иное, как политическая месть и систематические попытки дестабилизировать ситуацию в стране".
Напомним, портал "Комментарии" писал, что бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко рассказал о событиях, произошедших в Австрии в октябре.