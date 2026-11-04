Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о реализации масштабной операции под кодовым названием "Карфаген". По версии следствия, силовикам удалось ликвидировать мощную преступную группировку, занимавшуюся системным подкупом руководства ключевых государственных органов для прикрытия нелегального бизнеса.

Руслан Кравченко. Иллюстративное фото

"Обнаружили преступную организацию, участники которой наладили систематическое предоставление неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов, — официально сообщили в НАБУ, очертив сферу интересов злоумышленников: — За беспрепятственную деятельность мошеннических колцентров и других незаконных бизнесов".

Детективы подчеркивают, что сеть имела серьезное лоббистское разветвление на самом высоком уровне. По данным следователей, к противоправным схемам "были привлечены действующие чиновники СБУ, Национальной полиции, Офиса Генерального прокурора и представители криминальной среды". Разработчики сделки обещают обнародовать дополнительные детали в ближайшее время.

В то же время, в деле уже появился острый политико-правовой подтекст. Бывший Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко выступил с громким заявлением, назвав действия детективов пристрастными и связанными с внутренними конфликтами между ведомствами.

По словам эксгенпрокурора, антикоррупционщики прицельно избивают по сотрудникам, которые ранее расследовали деятельность руководителей самих НАБУ и САП.

"НАБУ проводит обыски у трех чиновников СБУ, чьи подразделения были задействованы в расследовании уголовных производств против директора НАБУ Семена Кривоноса и близкого окружения руководителя САП Александра Клименко, членов его семьи", — раскрыл детали Кравченко.

Он заверил общественность, что подробно осветит все подводные камни этого процесса:

"Вся информация по этому производству будет мною обнародована. Как и комментарий о закрытии уголовного производства против директора НАБУ".

Эксочельщик Офиса генпрокурора резко подытожил, что "действия НАБУ и САП не что иное, как политическая месть и систематические попытки дестабилизировать ситуацию в стране".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко рассказал о событиях, произошедших в Австрии в октябре.