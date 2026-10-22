Политическая атака на руководство НБУ угрожает доверию к финансовой системе - Загородний

Публичная кампания вокруг возможной отставки главы Национального банка Андрея Пышного создает риски для доверия к украинским финансовым институтам в критический период войны. Такое мнение высказал политический эксперт Тарас Загородний.

Андрей Пышный. Фото из открытых источников

Комментируя обыски НАБУ и САП 21 октября, Загородний отметил, что политические требования увольнения руководителя регулятора прозвучали еще до сообщений о подозрении.

По его убеждению, попытки превратить следственные действия в инструмент кадрового давления способны иметь последствия, выходящие далеко за пределы одного политического скандала.

Эксперт напомнил, что Андрей Пышный возглавляет Национальный банк во время полномасштабной войны, когда финансовая система работает в условиях постоянных экономических и угроз безопасности.

Несмотря на это, украинские банки продолжают функционировать, платежная инфраструктура остается дееспособной, а государство поддерживает финансовые отношения с международными партнерами.

Загородний считает, что политические потрясения вокруг руководства НБУ могут негативно отразиться на восприятии стабильности украинских государственных институций.

Особо опасным он называет то, что скандал разворачивается во время переговоров по завершению войны, когда Украине необходимо сохранять доверие партнеров и сильные государственные институты.

По мнению эксперта, вопрос отставки главы НБУ нельзя превращать в инструмент политического противостояния.

Он также задал вопрос, кто будет нести ответственность, если борьба вокруг руководства Нацбанка негативно отразится на финансовой стабильности страны.

Загородний подчеркнул, что антикоррупционные расследования должны укреплять государство, а не становиться поводом для политической дестабилизации его ключевых институтов. Не менее показателен парадокс: руководство антикоррупционных структур ставит вопрос о добродетели других должностных лиц, в то время как правоохранители имеют вопросы и к нему самому.