План власти на самую трудную зиму: в Раде шокированы расходом 40 миллиардов на кэшбеки вместо оружия

В Украине разгорается острая политическая дискуссия вокруг подготовки страны к грядущим холодам и финансовому давлению на предпринимателей в условиях войны. По мнению оппозиционных политиков, государственные институты фактически самоустранились от решения кризисных вопросов, с которыми сталкивается отечественный бизнес после регулярных вражеских ударов. Из-за разрушения складов и инфраструктуры множество физических лиц-предпринимателей (ФЛП) оказались на грани банкротства.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков отмечает, что первопричиной бед является страна-агрессор, однако это не снимает ответственность с украинских чиновников.

"Виновата в этом только Россия, — констатировал парламентарий, давая оценку разрушениям промышленного сектора. В то же время он выразил жесткое возмущение действиями Кабмина: — Разве этот факт отменит ответственность украинской власти, которая потратила 40 миллиардов гривен из бюджета вооружения на популистские кэшбеки и есть? Сейчас в стенах Верховной Рады рассмотрен ноль законопроектов, чтобы помочь бизнесу пережить обстрелы".

В качестве альтернативы депутатское объединение "Разумная политика" зарегистрировало в парламенте инициативы под номерами 15511 и 15512. Они предусматривают перенаправление финансирования из программы национального кэшбека на покрытие 50% документально подтвержденных потерь предприятий, а также разрешение оставлять половину начисленных налогов на собственное восстановление.

Однако, по словам Разумкова, эти предложения игнорируются, а готовится пакет фискальных обременений. Они напрямую ударят по кошелькам граждан, которые пытаются самостоятельно обеспечить себя альтернативными источниками энергии.

"Их не выносят на голосование. Зато готовят поднятие НДС на плюс процент, новые налоги для ФЛП, налогообложение зарубежных посылок, перечислил депутат запланированные изменения в законодательстве. Очерчивая последствия рынка энергонезависимого оборудования, политик резюмировал: — Это приведет к тому, что и без того "золотые" зарядные станции взлетят в цене еще на 30–80%. И в это же время власти не стесняются раздавать людям советы позаботиться о запасах пищи, медикаментов и EcoFlow на зиму! А вы сделали хоть что-то, чтобы этому помочь?".

На фоне ежедневных разрушений логистических и энергетических узлов вопрос о том, как будут распределяться бюджетные средства в 2026-2027 годах и получит ли реальную помощь пострадавший бизнес, остается одной из главных тем парламентских кулуаров.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в проекте государственного бюджета Украины на 2027 год не предусмотрено финансирование программы "Национальный кэшбек". Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, комментируя представленный Кабинетом Министров бюджетный документ.

