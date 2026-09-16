План власти на самую трудную зиму: в Раде шокированы расходом 40 миллиардов на кэшбеки вместо оружия

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Недилько Ксения
В Украине разгорается острая политическая дискуссия вокруг подготовки страны к грядущим холодам и финансовому давлению на предпринимателей в условиях войны. По мнению оппозиционных политиков, государственные институты фактически самоустранились от решения кризисных вопросов, с которыми сталкивается отечественный бизнес после регулярных вражеских ударов. Из-за разрушения складов и инфраструктуры множество физических лиц-предпринимателей (ФЛП) оказались на грани банкротства.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков отмечает, что первопричиной бед является страна-агрессор, однако это не снимает ответственность с украинских чиновников.
В качестве альтернативы депутатское объединение "Разумная политика" зарегистрировало в парламенте инициативы под номерами 15511 и 15512. Они предусматривают перенаправление финансирования из программы национального кэшбека на покрытие 50% документально подтвержденных потерь предприятий, а также разрешение оставлять половину начисленных налогов на собственное восстановление.
Однако, по словам Разумкова, эти предложения игнорируются, а готовится пакет фискальных обременений. Они напрямую ударят по кошелькам граждан, которые пытаются самостоятельно обеспечить себя альтернативными источниками энергии.
На фоне ежедневных разрушений логистических и энергетических узлов вопрос о том, как будут распределяться бюджетные средства в 2026-2027 годах и получит ли реальную помощь пострадавший бизнес, остается одной из главных тем парламентских кулуаров.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в проекте государственного бюджета Украины на 2027 год не предусмотрено финансирование программы "Национальный кэшбек". Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, комментируя представленный Кабинетом Министров бюджетный документ.