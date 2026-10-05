Отключения по 16 часов в сутки: в Раде жестко прошлись по «прогнозистам»

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Недилько Ксения
Очередные прогнозы по ситуации в украинской энергосистеме спровоцировали публичную дискуссию между экспертным сообществом и представителями власти. Поводом для спора стали заявления о возможном продолжительном погружении столицы во тьму в случае продолжения российских обстрелов.
Иллюстративное фото
По его словам, такой сценарий вполне реален, если Российская Федерация не перестанет осуществлять массированные удары по украинским тепловым и гидроэлектростанциям.
Впрочем, подобный пессимистический взгляд на устойчивость критической инфраструктуры вызвал резкую реакцию в политических кругах страны, где эти оценки назвали необоснованными.
Парламентарий подверг сомнению профессиональную компетентность эксперта, намекнув, что его выводы оторваны от реального положения дел в энергетическом секторе.
Депутат подчеркнул, что формирование таких прогнозов без учета реальных технических показателей недопустимо, поскольку "это не мешает ему делать апокалиптические заявления, которые прекрасно вписываются в лживую российскую информационно-пропагандистскую кампанию".
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал четыре города, которые Россия планирует добить зимой.