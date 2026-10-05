Отключения по 16 часов в сутки: в Раде жестко прошлись по «прогнозистам»

Очередные прогнозы по ситуации в украинской энергосистеме спровоцировали публичную дискуссию между экспертным сообществом и представителями власти. Поводом для спора стали заявления о возможном продолжительном погружении столицы во тьму в случае продолжения российских обстрелов.

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"В Киеве возможны отключения электроэнергии на 14-16 часов в сутки этого месяца", — предупредил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, такой сценарий вполне реален, если Российская Федерация не перестанет осуществлять массированные удары по украинским тепловым и гидроэлектростанциям.

Впрочем, подобный пессимистический взгляд на устойчивость критической инфраструктуры вызвал резкую реакцию в политических кругах страны, где эти оценки назвали необоснованными.

"Попенко в очередной раз вышел с заявлениями в стиле: "Все пропало, мы все умрем"", — безапелляционно отреагировал на этот прогноз народный депутат Олег Дунда.

Парламентарий подверг сомнению профессиональную компетентность эксперта, намекнув, что его выводы оторваны от реального положения дел в энергетическом секторе.

"Судя по его выступлениям, он вообще не знает, что у нас происходит с балансом производства и потребления электроэнергии", — подчеркнул Олег Дунда.

Депутат подчеркнул, что формирование таких прогнозов без учета реальных технических показателей недопустимо, поскольку "это не мешает ему делать апокалиптические заявления, которые прекрасно вписываются в лживую российскую информационно-пропагандистскую кампанию".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал четыре города, которые Россия планирует добить зимой.