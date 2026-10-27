«Нужно быть стукачем на работе»: Богдан Бенюк выступил за создание языковой полиции и жесткие увольнения

Известный украинский актер, народный артист и художественный руководитель Театра на Подоле Богдан Бенюк предложил радикальные меры по формированию полностью украиноязычного пространства в государстве, включая учреждение специальной языковой полиции.

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По мнению руководителя театра, кроткая украинизация не приносит желаемых результатов, поэтому государству пора переходить к суровым административным наказаниям, штрафам и увольнениям, в том числе и в культурной сфере. Артист откровенно описал механизмы, которые, с его точки зрения, помогут контролировать соблюдение законодательства на рабочих местах.

"Надо стукачами, значит, быть на работе, сливать информацию о русскоязычных и платить деньги тем, кто это делает", – отметил актер в разговоре с журналистами издания "Главком"

Бенюк подчеркнул, что руководители культурных и государственных учреждений должны действовать решительно и не бояться идти на открытые конфликты с игнорирующими правила. Он призвал менеджмент очищать коллективы от нарушителей, несмотря на возможное публичное и юридическое сопротивление.

"Я считаю, что нужны жесткие правила, чтобы создать украинскую среду и не бояться выгонять из театра", – подчеркнул режиссер, добавив, что готов к последствиям в правовом поле.

"Да, это будут судебные иски, на тебя будут лить кучу дерьма. Но не нужно обращать на это внимание", – убежден руководитель Театра на Подоле.

Кроме театральных подмостков народный артист видит необходимость внедрения тотального языкового мониторинга во всех ключевых сферах жизнедеятельности страны. В частности, Бенюк считает нужным установить строгий надзор в общеобразовательных школах, государственных ведомствах и структурах Офиса Президента. Он также призвал граждан занимать бескомпромиссную позицию в быту и публичном пространстве, отдельно отметив важность патриотического воспитания молодого поколения, начиная с детских садов и завершая высшими учебными заведениями.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Бужанский рассказал, какие изменения в языковых ограничениях тайно готовят в Раде.