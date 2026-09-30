Ни одного россиянина или украинца: израильские СМИ опровергли фейк о национальности пилотов Flydubai

Израильские средства массовой информации полностью опровергли распространенную ранее версию о том, что виновниками чрезвычайного происшествия в небе на рейсе Flydubai якобы были пилоты из России и Украины. Ведущие медиа страны, среди которых издания Walla и "9 канал", обнародовали официальные уточнения о реальном гражданстве членов экипажа авиалайнера, направлявшегося в Тель-Авив.

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Как удалось выяснить журналистам издания Walla, национальный состав кабины самолета был совсем другим, а конфликт носил односторонний характер.

"Нападающим оказался второй пилот, являющийся гражданином Омана", — отмечают в издании.

При этом сообщается, что непосредственно командиром воздушного судна, на которого и совершили нападение, был подданный Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Из-за агрессивного поведения члена экипажа ситуация получила значительно более серьезную огласку. Профильный портал Ynet сообщает, что инцидент уже вышел за рамки обычной бытовой или рабочей ссоры.

"Израильские органы безопасности пока не исключают террористический мотив в действиях нападающего", — отмечают аналитики портала, ссылаясь на собственные источники в спецслужбах.

В настоящее время воздушное судно все еще находится в Саудовской Аравии, где произошла экстренная посадка. По информации телеканала N12, оманский авиатор сразу после приземления был изолирован от других.

"Его сейчас подробно допрашивают местные и международные силовые структуры", — резюмируют журналисты.

Следствие должно установить, что именно побудило второго пилота пойти на штурм капитана и поставить под угрозу жизнь 174 пассажира.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что утренний перелет авиакомпании Flydubai из Дубая в Тель-Авив едва не завершился катастрофой из-за кулачного боя непосредственно в кабине пилотов. На борту воздушного судна находились 174 пассажира, среди которых 27 детей, когда экипаж внезапно направил в эфир тревожные кодовые сигналы.