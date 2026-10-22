«Не надо делать из себя героя»: в Раде жестко раскритиковали коллег, призывающих воевать еще 10 лет

Последние массированные и жестокие воздушные удары российских окупантов по Киеву и Харькову, а также недавняя критическая ситуация в Днепре должны стать серьезным отрезвляющим сигналом для украинских политиков. Об этом заявил народный депутат Украины Максим Бужанский, комментируя публичные заявления некоторых своих коллег по парламенту относительно долговременной войны.

Максим Бужанский. Фото из открытых источников

Парламентарий выразил возмущение из-за поведения народных избранников, имеющих бронь от призыва, но позволяющих себе легкомысленно рассуждать о будущем страны в медиапространстве.

"Эти страшные обстрелы — очередное предупреждение тем депутатам, которые не подлежат мобилизации, однако в телеэфирах разводят дискуссии о том, что Украина способна вести войну еще в течение десяти лет, — акцентирует Максим Бужанский, осуждая оторванность политиков от реальности. — Не стоит раздумывать о поступках других людей, особенно когда сам ты этого не делаешь. Не нужно принимать решения за других и определять предел их возможностей".

Также политик призвал коллег прекратить спекуляции на патриотических чувствах и трезво оценивать собственную роль в происходящих в стране событиях.

"Не нужно пытаться выглядеть героем, если на самом деле им не являешься, — подчеркивает нардеп, описывая атмосферу в медийных студиях. — И не следует стесняться природного стремления к завершению войны, когда вы уютно устроились в кресле перед камерами, отгородившись плотными шторами от зарева пожаров, охватывающих киевские жилые дома, промышленные предприятия и торговые центры".

Отдельно народный избранник обратил внимание на работу представителей СМИ. По его мнению, журналисты, безоговорочно принимающие подобную риторику спикеров, теряют профессиональные стандарты. Бужанский подчеркнул, что умение критически мыслить всегда было и остается обязательным критерием для качественной печати и работы любого медиа.

Свое обращение парламентарий завершил словами поддержки и выразил глубокие соболезнования семьям и близким украинцев, погибших в результате последних вражеских атак в Харькове и столице.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью Россия выпустила по Киеву около 30 баллистических ракет, из-за чего есть погибшие и раненые.