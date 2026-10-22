«Не надо делать из себя героя»: в Раде жестко раскритиковали коллег, призывающих воевать еще 10 лет

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Недилько Ксения
Последние массированные и жестокие воздушные удары российских окупантов по Киеву и Харькову, а также недавняя критическая ситуация в Днепре должны стать серьезным отрезвляющим сигналом для украинских политиков. Об этом заявил народный депутат Украины Максим Бужанский, комментируя публичные заявления некоторых своих коллег по парламенту относительно долговременной войны.
Максим Бужанский. Фото из открытых источников
Парламентарий выразил возмущение из-за поведения народных избранников, имеющих бронь от призыва, но позволяющих себе легкомысленно рассуждать о будущем страны в медиапространстве.
Также политик призвал коллег прекратить спекуляции на патриотических чувствах и трезво оценивать собственную роль в происходящих в стране событиях.
Отдельно народный избранник обратил внимание на работу представителей СМИ. По его мнению, журналисты, безоговорочно принимающие подобную риторику спикеров, теряют профессиональные стандарты. Бужанский подчеркнул, что умение критически мыслить всегда было и остается обязательным критерием для качественной печати и работы любого медиа.
Свое обращение парламентарий завершил словами поддержки и выразил глубокие соболезнования семьям и близким украинцев, погибших в результате последних вражеских атак в Харькове и столице.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью Россия выпустила по Киеву около 30 баллистических ракет, из-за чего есть погибшие и раненые.