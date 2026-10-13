«Начните с себя!»: нардеп призвал разбронировать Офис Президента и телемарафон вместо коммунальщиков и оружейников

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков подверг резкой критике очередные намерения правительства изменить критерии бронирования и отсрочок от мобилизации. Политик убежден, что предлагаемые нововведения ставят под угрозу критически важные сферы жизнедеятельности страны и демонстрируют цинизм по поводу наименее защищенных категорий граждан.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

По мнению парламентария, новые инициативы исполнительной власти могут парализовать работу тех, кто напрямую держит оборонный и тыловой фронты. В частности под мобилизационный удар рискуют попасть специалисты военно-промышленного комплекса, а также работники жилищно-коммунального хозяйства.

"Под ударом могут оказаться работники оборонных предприятий, производящих дроны и вооружение для фронта, — отмечает народный депутат Дмитрий Разумков, — а также коммунальщики, ремонтирующие электросети, водопроводы, канализацию и энергетическую инфраструктуру после российских атак".

Он подчеркнул, что именно эти специалисты спасают страну от блекаутов во время вражеских ударов, и спросил, надеются ли в Кабмине, что инфраструктура будет функционировать сама собой.

Наибольшее возмущение у политика вызвали планы задеть социально уязвимые семьи, воспитывающие тяжелобольных детей. Нардеп считает такой шаг совершенно недопустимым.

"Но особый цинизм, – акцентирует Дмитрий Разумков, – в намерениях лишить отсрочки отцов детей с инвалидностью".

Руководитель депутатского объединения поинтересовался, готовы ли чиновники, разрабатывавшие эти правила лично взять на себя опеку над такими детьми после того, как их отцов мобилизуют в армию.

Вместо того чтобы забирать броню у оружейников, ремонтников и отцов, Разумков предложил чиновникам и управленцам радикально пересмотреть собственные привилегии. Он призвал изменить подход к защите от мобилизации в высших эшелонах власти и государственном секторе.

"Может, власть лучше начнет с себя, — резюмирует Дмитрий Разумков, — и разбронирует работников Офиса президента, Кабмин, Верховную Раду, членов наблюдательных советов государственных предприятий? Почему не предлагают разбронировать телемарафон?".

Также депутат добавил, что на передовую целесообразно было бы отправить представителей ТЦК, до сих пор не имеющих никакого реального боевого опыта, поскольку они не имеют большего права на иммунитет, чем люди, которые ежедневно спасают города от коммунальных катастроф или воспитывают детей с инвалидностью.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в правительственном проекте предлагают сократить квоты для ряда предприятий, изменить порядок расчета бронирования и передать ключевые решения специальному Координационному центру.