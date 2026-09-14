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«На граблях как на батуте»: Берлинская жестко раскритиковала кадровую политику Зеленского после бегства Кравченко

«Это уже немыслимый уровень стыда»: волонтер Берлинская призвала отправить экс-прокурора рядовым на Донетчину

14 сентября 2026, 18:00
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Недилько Ксения

Резонансный выезд за границу Генерального прокурора Руслана Кравченко и его дальнейшее отстранение вызвали волну возмущения среди украинских военных и волонтерского сообщества. Известная общественная деятельница и основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская сообщила, что вместе с собратьями провела экстренное онлайн-обсуждение ситуации в стране, по итогам которого был сформирован жесткий перечень требований к действующей власти.

«На граблях как на батуте»: Берлинская жестко раскритиковала кадровую политику Зеленского после бегства Кравченко

Мария Берлинская. Фото из открытых источников

Военные требуют немедленно вернуть Кравченко в Украину, лишить должности и отправить в самые горячие точки фронта как обычного солдата. Все незаконно приобретенное состояние самого чиновника и его подчиненных активисты призывают конфисковать и конвертировать в беспилотники, наземные роботизированные комплексы и автомобили для ВСУ. Берлинская подчеркнула, что такие же жесткие меры должны касаться и представителей НАБУ, САП или других антикоррупционных структур, если в их действиях будут выявлены правонарушения.

Отдельно волонтер обратилась к Офису Президента, напомнив, что провалы в кадровой политике уже неоднократно оборачивались кризисами для страны.

"Президенту напомнить, на чем он обжегся уже не раз, — отметила Берлинская. — Х*евые назначения – хво заканчиваются. На граблях как на батуте".

Главным системным шагом для преодоления коррупции в тылу, по мнению собратьев, должно стать обязательное вовлечение госслужащих в реальные боевые действия. Общественность требует срочного внедрения механизма, согласно которому госчиновники всех рангов обязаны проходить ротационную службу прямо на первой линии фронта.

"Все эти пид*растически вылизанные мальчики, — эмоционально подчеркнула волонтер, — должны хоть немного рискнуть своими яйцами. Иначе они и дальше будут пи*дить и  съ*бываться".

Берлинская резюмировала, что коррупционные скандалы в ходе полномасштабной войны окончательно подрывают международную репутацию Украины, отметив, что даже испанские партнеры считают текущие события немыслимым уровнем стыда для государства.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что руководители НАБУ и САП прокомментировали, связан ли президент со скандалом по поводу Руслана Кравченко.



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