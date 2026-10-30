Мусорщики, экоактивисты и этнологи: экспрокурор САП показал, каких «экспертов» привлек ЦБК Шабунина в поддержку антикорстратегии

Центр противодействия коррупции разоблачен в формировании списка антикоррупционных организаций, требующих от Верховной Рады принять Антикорстратегию. Так среди "антикоррупционеров"-подписантов оказались сортировщики мусора, этнографы, этнологи и экозащитники. На сомнительность юридической экспертизы у этих активистов обратил внимание экспрокурор САП Станислав Броневицкий, пишет "Главред".

Вталий Шабунин. Фото: из открытых источников

"ГПК сообщил, что 55 общественных организаций требуют от Верховной Рады принять Антикоррупционную стратегию на 2026–2030 годы. Какую именно экспертизу относительно уголовного процесса, прокурорского самоуправления или дисциплинарной ответственности адвокатов имеют организации, занимающиеся сортировкой мусора, этнографией и защитой парков? и то же" – отметил он.

Экспрокурор САП перечислил организации, подписавшие заявление, опубликованное на сайте Центра противодействия коррупции, учредителем которого является Виталий Шабунин. Среди них "Ноль отходов Луцк" (сортировка мусора, экология и управление отходами), "Зеленые Теремки" (защита зеленых зон), Украинская ассоциация исследователей образования, Бойковское этнологическое общество и другие.

"Хочу подчеркнуть: я всячески поддерживаю независимое и активное гражданское общество. Но я за честную общественную деятельность, а не манипуляции количеством подписантов и авторитетом общественных организаций ради создания нужной картинки в медиапространстве", — сообщил Броневицкий.

Он предложил внимательнее присмотреться к профилям подписантов: ОО "Код 21", "Ноль отходов Луцк", "ЗОРАКС", "Аналитический центр АСУ" и тому подобное не имеют наемных работников. А "Зеленые Теремки" зарегистрировано менее чем за 3 месяца до подписания заявления.

"Если ЦПК требует от государства прозрачности, добродетели и подотчетности, то должен прежде всего начинать с себя", — подытожил Броневицкий.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде Украины рассматривается проект Антикоррупционной стратегии на 2026-2030 годы ( законопроект № 15230-д ). Согласно информационной карточке, законопроект включен в повестку дня 1 сентября 2026 года.