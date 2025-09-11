"Мой дом с краю": реакция очевидцев на убийство Украины в США впечатляет

После того как убийца украинской беженки Ирины Заруцкой вышел из вагона поезда, ни один из пассажиров не оказал помощи истекающей кровью девушке. Соцсети шокированы таким безразличием очевидцев. Киевлянин Алексей Давиденко поделился в Facebook своим мнением о реакции людей, которые могли бы спасти Ирину, но даже не пытались этого сделать.

Фото: из открытых источников

"Несколько дней откладывал просмотр этого видео. Из описания новостей понимал, что увижу после первой сцены, где нападающий нависает над украинской девушкой. Сегодня посмотрел. Кроме самого факта хладнокровного убийства, что было понятно, меня поразил другой момент, который не освещается в новостях, но очень показательным для американского общества. В вагоне, где были, в вагоне, где были. пока одни отвращались, а другие просто уходили. Полное безразличие тех, кто был рядом.

Он также отметил, что американцы в вагоне безэмоционально наблюдали, как девушка истекала кровью, не зная ее национальности и не испытывая к ней никакого сострадания.

"Это видео — печальное отражение современной Америки: наблюдают, не вмешиваются и не помогают. "Мой дом с краю" — это не об украинцах, а об американцах. Равнодушие убивает — и здесь, и там. Украина столкнулась с этим, истекая кровью на своей земле, а украинка испытала это, умирая в чужой.

В комментариях к сообщению пользователи предполагают, что одной из причин такого поведения очевидцев могла быть боязнь вмешиваться, ведь "любое вмешательство в приезд полиции часто может быть использовано против тебя". Заруцкой, которое произошло в Шарлотте, штат Северная Каролина.

