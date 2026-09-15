Михаил Федоров был трудоустроен на созданную под него должность и забронирован за один день, – президент фонда «Восточная Европа»

Фонд "Восточная Европа" создал штатный пост специально для бывшего министра Михаила Федорова и на следующий день оформил бронирование. Зарплату Федорову и его заграничную командировку в США оплачивает фонд, средства которого формируются из пожертвований.

Михаил Федоров

Об этом президент Фонда "Восточная Европа" Виктор Лях сообщил на заседании парламентской ВСК, рассматривающей обстоятельства трудоустройства, бронирования и зарубежных поездок Федорова.

По словам Ляха, Федоров работает советником президента фонда по стратегическим вопросам. Раньше такой штатной должности не существовало.

"Штатная должность была создана недавно", – заявил Лях.

Он подтвердил, что Федоров стал первым, кто ее занял, а конкурсный отбор не проводился. Трудовой договор был заключен 17 июля 2026 года, а уже 18 июля фонд подал его на бронирование.

Президент фонда не назвал других случаев, когда документы на бронирование подавали сразу после трудоустройства человека.

Во время заседания Лях вначале заявил, что средства для выплаты зарплаты Федорову – это "пожертвования определенных доноров". Размер зарплаты Федорова президент фонда назвать отказался, пообещав предоставить ВСК письменный ответ.

Фонд также оплатил командировку Федорова в Вашингтон. С 27 августа по 4 сентября он находился в США по приглашению компании Palantir и участвовал в семинарах и обсуждениях по использованию ее технологий и инноваций в Украине.

В то же время фонд не отправлял Федорова в Италию. Лях не смог объяснить, как после командировки в Вашингтон работник фонда оказался в Риме.

"Это было вне задачи командировки. Эту встречу он выполнял как частное лицо", – заявил президент фонда.

По словам Ляха, Федоров не сообщал ему ни о планах стать советником Министерства обороны Италии, ни о намерении создать общий проект с Palantir.

Члены ВСК также подняли вопрос о возможном несоблюдении антикоррупционных ограничений. Представитель комиссии напомнил, что до 13 января 2026 Федоров занимал должность министра цифровой трансформации и во время работы в правительстве активно сотрудничал с Фондом "Восточная Европа". До его трудоустройства в фонде прошло менее года.

По результатам обсуждения члены ВСК обратились в НАПК за разъяснением о возможном конфликте интересов и законности трудоустройства Федорова в фонде.