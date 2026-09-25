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«Люди должны жить в квартирах, а не у подножия памятников»: Бужанский раскритиковал решение правительства

Вместо Ленина - Мазепа: Кабмин инициировал новый монумент в Киеве, а нардеп Бужанский призвал сначала строить жилье для переселенцев

25 сентября 2026, 11:41
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Недилько Ксения

Кабинет Министров принял решение о создании нового монументального объекта в столице. Правительство планирует установить памятник гетману Ивану Мазепе вместо демонтированного ранее монумента Ленину, а также объявить конкурс на лучший архитектурный проект. Эта инициатива вызвала резкую критику со стороны народного депутата Максима Бужанского, который обратил внимание на неуместность таких расходов во время, когда город подвергается обстрелам.

«Люди должны жить в квартирах, а не у подножия памятников»: Бужанский раскритиковал решение правительства

Максим Бужанский. Фото из открытых источников

"Смог и копоть от пожаров в Киеве не способны омрачить радость от правительственного решения возвести монумент Мазепе, — иронически заметил Максим Бужанский, комментируя действия исполнительной власти".

Парламентарий убежден, что в условиях военного положения государственные приоритеты должны быть смещены в сторону решения острых социальных проблем, в частности, обеспечения крышей над головой потерявших все.

"Хотелось бы скромно поинтересоваться, нет ли возможности параллельно запустить конкурс на создание типового проекта многоэтажки, — подчеркнул Бужанский, предлагая альтернативу монументальному строительству, — которая могла бы приютить миллионы внутренне перемещенных лиц".

Политик предложил с юмором окрестить будущее жилье "мазепинцем", "мазеградом" или назвать дом "мазепиным", чтобы это соответствовало текущему идеологическому вектору. По словам народного депутата, гражданам, чьи дома уничтожены российскими бомбами или оказались под оккупацией, нужны реальные квадратные метры, а не символические сооружения.

"Граждане не имеют возможности поселиться у подножия очередного монумента, им необходимы собственные квартиры, — резюмировал нардеп, выразив возмущение тем, сколько еще лет вынуждены будут ждать помощи украинцы, оставшиеся без крова".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские террористические войска утром 25 сентября совершили очередную атаку на Киев. Один из ударных беспилотников попал в многоэтажное здание в Печерском районе столицы. В результате удара погибший и пострадавшие.



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